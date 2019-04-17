Компенсацию нефтяникам могут увеличить

17 апреля. FINMARKET.RU - Минфин и Минэнерго рассматривают возможность изменить формулу, по которой рассчитываетсянефтеперерабатывающим компаниям за поставку ими топлива на внутренний рынок, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники и документы Минэнерго.

По действующему Налоговому кодексуза поставку моторных топлив на внутренний рынок должны получать 60% от разницы между экспортной ценой моторных топлив (без учета транспортировки, а также пошлин) и фиксированной ценой в 56 000 руб. за тонну для бензина и 50 000 руб. за тонну для дизтоплива. Сейчас министерства думают увеличить возврат до 75% по бензину и 70% по дизтопливу, при этом снизить фиксированную цену, от которой считается компенсация нефтяным компаниям, до 51 000 и 46 000 руб. за тонну по бензину и дизтопливу соответственно.

Если формулу расчета компенсации изменят, то компании смогут получить компенсацию на 5 млрд руб. больше, чем по нынешней формуле, подсчитал консультант Vygon Consulting Евгений Тыртов.

При текущих ценах на нефть и нефтепродукты с применением новой формулы нефтяники могут получить в апреле возврат из бюджета около 48 млрд руб. (по действующей формуле компании получат 43 млрд руб. компенсации), отметил он. Таким образом, за год от изменения формулы нефтяники смогут получить до 60 млрд руб.

Изменение формулы компенсации приведет к тому, что нефтяникам будет возвращено до 56% от оцениваемых потерь при поставках топлива на внутренний рынок (сейчас 49%), говорит Е.Тыртов.

Применение новой формулы компенсации напрямую зависит от того, сумеют ли Минфин и Минэнерго договориться в правительстве, как и за счет чего компенсировать выпадающие доходы бюджета – суммарно 190 млрд руб. (с учетом 60 млрд руб.), сказал собеседник "Ведомостей", близкий к одному из министерств.

Пока договориться не удалось, следует из заявлений директора департамента налоговой политики Минфина Алексея Сазанова. Рассматривается три варианта, сообщил он. Против первого варианта – взять деньги из фонда национального благосостояния – выступает Минфин, против второго – повышения НДПИ – Минэнерго. Третий вариант – повышение акцизов на темные нефтепродукты – пополнит бюджет на 50 млрд руб. Источники компенсации остальных выпадающих доходов бюджета еще не определены, подчеркнул Сазанов. Собеседник, близкий к одной из нефтяных компаний, отмечает, что половину выпадающих доходов правительство предлагает компенсировать за счет повышения НДПИ.