В России резко подешевел дизель

17 апреля. FINMARKET.RU - По регионам прошла волна снижения цен на дизельноена фоне перехода с морозоустойчивого зимнего варианта на летний. В Москве за прошлую неделю литр дизеля потерял в среднем 77 копеек, в других регионах - в среднем 66 копеек. Минфин ожидал падения примерно на два рубля, обосновывая это экономикой нефтепереработки, и такой сценарий еще может реализоваться, пишет "Российская газета".

Зимний вид дизеля (как и межсезонный) в России производят в основном в период с октября по март, летний же больше всего реализуется с конца марта до конца октября (производство при этом может продолжаться и в зимний период, но спрос и поставки очень маленькие, если исходить из биржевых торгов). Главное отличие между летним и зимним дизелем - концентрация парафинов в составе топлива, это же влияет на цену литра (в зимнем сорте больше депрессорных присадок - антигеля, его производство поэтому дороже).

По расчетам "ВТБ Капитала", фактическая историческая премия к оптовой цене зимнего дизельного топлива по сравнению с летним составляет 0,5-1,5 рубля за литр. Несмотря на, казалось бы, очевидную логику, цены на дизель должны снижаться с переходом на летний сорт, как правило, происходит это на заправках далеко не всегда и, главное, не такими стремительными темпами. В этом плане текущий год отличается для конечного потребителя - в хорошем плане.

Так, стоимость дизеля на столичных заправках в первую неделю апреля снизилась на десять копеек - до 46,85 рубля за литр, во вторую неделю падение составило еще 77 копеек - до 46,08 рубля, следует из мониторинга средневзвешенных цен Московской топливной ассоциацией. Цена бензина при этом не изменилась. В прошлом году за те же две недели апреля цены поднялись на все виды топлив, в том числе на дизель, на 20-35 копеек.

Примерно в половине регионов России, где сейчас уже торгуют летним дизелем, цены тоже упали в среднем на 66 копеек - до 45,65 рубля за литр, следует из мониторинга Центрального диспетчерского управления ТЭК. Наибольшее снижение средней цены зафиксировано на Урале - на 1,71 рубля, в Северо-Западном округе - на 78 копеек и на юге - на 65 копеек. Бензин в среднем по стране подорожал на одну-две копейки. Сейчас серьезную поддержку заправкам оказывают низкие оптовые цены (одна из причин - слабый спрос), а также соглашение крупнейших нефтекомпаний с правительством о заморозке цен.