Банкам хотят запретить замораживать счета

17 апреля. FINMARKET.RU - Банкам запретят блокироватьграждан и компаний без весомых доказательств их причастности к "теневой" деятельности, следует из поправок Минфина к к закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", с которыми ознакомились "Известия"

Если законопроект утвердят,больше не смогут блокировать счета клиентов, руководствуясь исключительно собственными внутренними правилами идентификации "серых" операций, как это происходит сейчас. Банкам придется найти документальные свидетельства того, что операции клиента относятся к категории максимально рискованных с точки зрения "антиотмывочного" законодательства.

Отсутствие у клиента справок, удостоверяющих добросовестность его действий, также не может служить поводом для блокировки, следует из законопроекта. Кроме этого, информация об отказах в открытии счета или трансакциях в других банках не будет считаться значимым аргументом в пользу заморозки активов, если других доказательств незаконности действий клиента нет, говорится в документе.

Банки будут обязаны отчитываться в Росфинмониторинг и Центробанк о причинах отказа клиенту в проведении операций или открытии счета. Если регуляторы сочтут блокировку безосновательной, то финансовая организация обязана будет разморозить счет и дать возможность его открыть. При этом банк также должен предоставить по запросу клиента письменное доказательство обоснованности своих подозрений в течение пяти рабочих дней.

Законопроект разработан для защиты интересов добросовестных клиентов кредитных организаций, уточнили "Известиям" в Минфине. Банки часто блокируют счета клиентов без объяснения причин и, таким образом, "наносят вред их хозяйственной деятельности", сказали в ведомстве. Поэтому основания для принятия решений об отказе в совершении операции или открытии счета необходимо конкретизировать.

Новые правила всё же оставляют финансовым организациям определенную свободу действий. В частности, в действующей редакции законопроекта не предусмотрено штрафов или других санкций за необоснованную блокировку операций по счету, полагает председатель комитета Торгово-промышленной палаты по финрынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. По его мнению, свобода банков будет реально ограничена только в том случае, если за заморозку счетов предусмотрят ответственность - например, обязательство выплачивать денежную компенсацию.

Однако новый закон в любом случае существенно облегчит жизнь добросовестным компаниям и гражданам. Во-первых, это усложнит работу банков, поэтому практика необоснованной заморозки исчезнет. Во-вторых, новые правила повлекут за собой массовую разблокировку счетов добросовестных клиентов, так как в случае отсутствия оснований банк обязан будет "открыть замок", добавил Владимир Гамза.