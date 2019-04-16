Бизнес жалуется на переплату сборов за ущерб экологии

16 апреля. FINMARKET.RU - Российскийпожаловался в Минфин на переплату сборов за ущерб экологии, следует из письма РСПП в министерство, пишут "Известия"

Как говорится в письме главы РСПП Александра Шохина замминистра финансов Владимиру Колычеву, главный недостаток действующего законодательства об охране окружающей среды - это непрозрачность расчетов платежей за ущерб природе. Согласно письму, исходя из нынешней практики, у предпринимателей нет стимулов вкладывать в экологию: эффективные механизмы зачета компаниям их инвестиций в устранение вреда не предусмотрены.

В РСПП предлагают, чтобы при определении суммы платежей учитывался вариант, когда предприниматель сам устранил все негативные последствия, нанесенные экологии. Например, ликвидировал ущерб в натуральном выражении, то есть высадил заново все вырубленные деревья, очистил загрязненную воду и т.д.

Есть и другие существенные минусы методики расчетов платежей за ущерб природе. Например, если произошло химическое загрязнение почвы на большой территории, то сбор рассчитывается исходя из площади участка между крайними точками загрязнения. Тогда как зачастую урон сильно фрагментирован и наносится далеко не всей области.

Еще один пример несовершенства действующих расчетных методик - это отсутствие критериев того, как сильно пострадал конкретный природный объект. Это приводит к тому, что в судах бизнесу сложно доказать свою правоту, так как, например, степень загрязнения почвы в принципе не рассчитывается, говорится в письме В.Колычеву.

Результатом несовершенств становится тот факт, что предприниматели часто платят суммы, не совпадающие с реально нанесенным окружающей среде ущербом. В РСПП предлагают конкретизировать методики - учитывать степень ущерба с помощью независимых экспертов и засчитывать компаниям их инвестиции в устранение вреда.

Бизнес хочет, чтобы грань между негативным воздействием и вредом природе была определена более четко, а также получать скидки за такой вред с учетом уже уплаченных ими платежей за "допустимое" негативное воздействие на окружающую среду (НВОС)

В прошлом году бизнес перечислил в казну более 13 млрд рублей платы за НВОС и еще почти 2 млрд по искам о возмещении вреда экологии.

Как сказал "Известиям" А.Шохин, проблема неэффективности системы компенсаций за ущерб окружающей среде должна быть решена при переносе обязательных сборов в Налоговый кодекс. Максимальная четкость критериев в данном случае сможет защитить предприятия от необоснованного роста фискальной нагрузки.

Источник "Известий" в Минфине предположил, что бизнес беспокоит скорее тот факт, что в случае переноса платежей в НК скрывать ущерб природе и недоплачивать соответствующие сборы будет намного сложнее.

"ФНС администрирует и контролируетнамного жестче. Ответственность за нарушения, предусмотренная в НК, также гораздо существеннее. Бизнесу лучше расставить все точки над i сейчас, чтобы рост объема платежей был хотя бы контролируемым, можно было апеллировать к конкретным показателям", - заявил собеседник "Известий".

В том, что компании станут платить больше, он не сомневается. Сейчас, в зависимости от отрасли и организации, недоплата за реально нанесенный окружающей среде вред может достигать 90%.

Глава центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов считает, что оптимальный вариант регулирования - это не взимать плату, а добиваться от бизнеса восстановления пострадавших объектов. По его словам, сейчас существенная часть "природных" платежей либо используется не по назначению, либо расходуется крайне неэффективно. Если бы задача восстановить ущерб была целиком возложена на бизнес при соответствующем контроле государства, то проблем с теми же зелеными территориями в городах было бы существенно меньше, уверен эксперт.

Схожей точки зрения придерживаются в Минэкономразвития. Ранее "Известиям" там заявляли, что средства, полученные с "природных" сборов, не всегда расходуются по адресу. Для того чтобы решить проблему, целесообразно было бы создать специальный экологический фонд, который бы наполнялся из "природных" платежей и расходовался только на защиту окружающей среды.