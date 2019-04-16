Маршрут первой в РФ высокоскоростной железной дороги может измениться

16 апреля. FINMARKET.RU - Президент Владимир Путин поддержал проектирование высокоскоростной железной дороги Москва – Санкт-Петербург в ответ на просьбу врио губернатора города Александра Беглова и гендиректора РЖД Олега Белозерова, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

полностью отвечает требованиям майского указа, поможет развитию Санкт-Петербурга и городской агломерации, убеждали Путина авторы письма. ВСМ сократит время в пути до двух часов, а пассажиропоток между двумя городами вырастет втрое – с 11 млн до 33 млн человек в год.

Проект ВСМ до Санкт-Петербурга обсуждался много лет. Обоснование инвестиций было готово в 2009 г., сообщают авторы письма Путину. Стоимость проекта в документе не оценивается, но в 2015 г. РЖД рассчитывала, что стройка обойдется в 984,4 млрд руб. Если предположить, что это была сумма в ценах 2-го квартала 2015 г., то в 1-м квартале 2019 г. она составит не менее 1,13 трлн руб., стоимость может увеличиться и в результате проектирования, подсчитал партнер EY Дмитрий Ковалев.

Еще недавно правительство направило президенту доклад, в котором поддержало строительство ВСМ до Нижнего Новгорода стоимостью 621,5 млрд руб., из которых по 200 млрд должны предоставить бюджет и РЖД, напоминают "Ведомости". Дорогу включили в комплексный план развития инфраструктуры, но единства в Белом доме не было – проект поддерживал курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов, а критиковал первый вице-премьер Антон Силуанов. "Экономический смысл практически отсутствует – эти инвестиции не отобьются", – говорил он, сомневаясь в корректности оценки будущего пассажиропотока.

Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 г. предполагает строительство в том числе линии высокоскоростного сообщения Москва – Санкт-Петербург, напомнил представитель "Скоростных магистралей" ("дочка" РЖД).

В преддверии выборов губернатора все больше ожиданий, что на Санкт-Петербург прольется золотой дождь, говорит вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров. Проект ВСМ, по его словам, безусловно, принесет очки и Беглову, и президенту, но реализовать его сложно и необходимость новой дороги при наличии "Сапсана" и недорогого авиасообщения сомнительна, пишут "Ведомости"..