Банки могут ввести плату за переводы в системе ЦБ

16 апреля. FINMARKET.RU -, участвующие в системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, однако не исключают введения комиссионных уже к 1 июня. При этом в Госдуме уже рассматривается законопроект, наделяющий Банк России правом административного ограничения размера таких комиссий. Эксперты отмечают, что слишком высокая стоимость за услугу отпугнет граждан и сведет на нет усилия регулятора по популяризации системы, пишет "Коммерсантъ".

“Ъ” опросил банки, участвующие в системе быстрых платежей, по величине взимаемых с клиентов комиссий. Подавляющее большинство кредитных организаций пока не ввели плату за переводы, однако будут готовы взимать комиссионные уже в ближайшие полтора месяца.

запущена 28 февраля. Она позволяет гражданам переводить по номеру телефона денежные средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключены 11 банков и одно НКО. По данным ЦБ, за первый месяц работы СБП граждане провели более 53 тыс. операций на 410 млн руб., средняя сумма перевода составляла 7,7 тыс. руб.

Изначально предполагалось, что подключение к СБП будет для банков добровольным и регулятор не будет административно ограничивать тарифы. Однако в марте в Госдуме в первом чтении были приняты поправки к закону «О национальной платежной системе», который наделяет регулятора полномочиями обязать банки присоединиться к системе и устанавливать максимальный размер взимаемой ими платы. "Чтобы избежать ситуации, когда перевод даже через СБП в другой банк будет облагаться запретительной комиссией, мы планируем ограничить предельную разницу между тарифом для банка в СБП и конечным тарифом для клиентов",— заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече МВФ и Всемирного банка.

Эксперты отмечают, что введение тарифов даже на рыночном уровне поставит под сомнение саму целесообразность ее создания.