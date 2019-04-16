Развитые страны снижают нагрузку на труд

16 апреля. FINMARKET.RU - В 2018 году средняя налоговая нагрузка в развитых странах на работника без семьи составляла 36,1%, что на 0,16 процентного пункта (п. п.) меньше, чем в 2017-м, следует из данных ОЭСР по налогообложению трудовых доходов. Снижение бремени зафиксировано четвертый год подряд. Приведенные расчеты учитывают общую нагрузку на— какна доходы, так и социальные взносы, уплаченные работниками и работодателями, пишет "Коммерсантъ".

Наибольшее снижение нагрузки зафиксировано в четырех странах: Эстония (минус 2,54 п. п.), США (минус 2,19 п. п.), Венгрия (минус 1,11 п. п.) и Бельгия (минус 1,09 п. п.). Еще в десяти странах отмечено незначительное снижение. В 22 при этом, напротив, отмечался небольшой рост нагрузки (но не более чем на 0,5 п. п.). Изменение нагрузки как в сторону повышения, так и в сторону снижения связано преимущественно с корректировкой ставок НДФЛ.

Самой высокой нагрузка на труд остается в Бельгии (52,7%), Германии (49,5%), Италии (47,9%), Франции (47,6%), Австрии (47,6%). Самая низкая — в Чили (7%), Новой Зеландии (18,4%), Мексике (19,7%).

Для семей с детьми средняя нагрузка в 2018-м осталась неизменной — 26,6%. Для домохозяйств с одним "добытчиком" нагрузка снизилась в 16 странах, более всего в Новой Зеландии (минус 4,52 п. п.), а также в Литве, США, Эстонии, Венгрии, Бельгии и Греции (во всех странах более чем на 1 п. п.). Рост (сразу на 10,33 п. п. из-за сокращения детских пособий) зафиксирован в Польше. Выше всего нагрузка семьи теперь во Франции (39,4%) и Италии (39,1%). Еще в пяти европейских странах обложению подвергалось от 37% до 38% доходов. Меньше всего налогов на труд платили семьи в Новой Зеландии (1,9%), а также в Чили (7%) и Швейцарии (9,8%).