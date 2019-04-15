Рост промпроизводства в марте замедлился до 1,2%

В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 1,2% после повышения на 4,1% в феврале. Показатель оказался слабее прогнозов аналитиков, которые ожидали его повышения на 2,3%

15 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 1,2% по сравнению с мартом 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В феврале т.г. производство в годовом выражении выросло на 4,1%. Замедление отчасти объясняется календарным фактором.

По сравнению с предыдущим месяцемувеличилось на 10,3%.

В 1-м квартале рост промпроизводства составил 2,1%.

Динамика показателей оказалась хуже прогнозов. Аналитики ожидали, что рост промпроизводства в РФ в марте составит 2,3%.

Ожидания по динамике промпроизводства в целом на 2019 год не изменились по сравнению с опросом месяц назад и составляют 1,7%.

В комментарии Минэкономразвития говорится, что промпроизводство в РФ в 1-м квартале 2019 года росло быстрее ожиданий, это может привести к повышению годового прогноза как собственно по промпроизводству, так и по ВВП.

"Динамика промышленного производства в текущем году складывается лучше оценок Минэкономразвития. В соответствии со сценарными условиями прогноза социально-экономического развития до 2024 года, рост промышленного производства в текущем году ожидается на уровне 2,3%. При этом данный прогноз предполагает более низкие темпы роста в начале 2019 г. с постепенным улучшением к концу года. Темпы роста промышленности в первом квартале 2019 г., сложившиеся на уровне прогноза по году в целом, создают риски в сторону повышения для прогноза промышленного производства и экономического роста в целом на 2019 год", - сказано в комментарии.

Действующий прогноз Минэкономразвития по динамике ВВП на 2019 г - рост на 1,3%.

С исключением сезонного и календарного факторов в марте 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, сократилось на 0,6% к предыдущему месяцу после повышения на 1,2% в феврале.

В сфере добычи полезных ископаемых в марте рост объема производства в годовом выражении замедлился до 4,3% после повышения на 5,1% в феврале. За январь-март производство выросло на 4,7%

В обрабатывающих производствах промпроизводство подросло на 0,3% после повышения на 4,6% месяцем ранее. За три месяца рост составил 1,3%.

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром снижение в марте составило 4,8% (с начала года снижение на 1,5%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов рост составил 0,9% (в январе-марте повышение на 0,9%).

Производство легковых автомобилей в РФ в 1-м квартале увеличилось в годовом выражении на 3,6% - до 384 тыс. В марте в годовом выражении производство авто выросло на 3,3%, по отношению к январю - на 2,2%.

Производство грузовиков за 3 месяца снизилось на 4% и составило 29,4 тыс. машин.

Выпуск тракторов вырос на 45,1% - до 2,3 тыс. шт.

В 1-м квартале объем добычи нефти, включая газовый конденсат, вырос на 3,4% по сравнению с январем-мартом 2018 года и составил 139 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 3,9% - до 176 млрд кубометров.

Добыча угля повысилась на 1,3% и составила 108 млн тонн.

Производство бензина увеличилось на 4% - до 9,8 млн тонн.