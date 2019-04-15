15 апреля. FINMARKET.RU - Сокращение среднего класса угрожает росту мировой экономики, под угрозой также политическая стабильность, пишут "Ведомости", ссылаясь на

Численность среднего класса в развитых странах уменьшается, а уровень жизни его представителей долгие годы снижается, говорится в докладе.

ОЭСР определяеткак домохозяйства с доходом от 75 до 200% медианы доходов в стране. В США холостяк должен заработать $23 400–62 400 в год, чтобы относиться к среднему классу.

На пике в 1985 г. совокупный доход среднего класса в развитых странах был в 4 раза больше, чем у самых богатых жителей, а сейчас – менее чем в 3 раза, свидетельствуют данные ОЭСР. В последующие десятилетия он рос гораздо медленнее стоимости недвижимости, образования, здравоохранения, многих товаров и услуг. Пятая часть домохозяйств из среднего класса тратит больше, чем зарабатывает, согласно ОЭСР. Из-за этого они с гораздо большей вероятностью влезут в долги, чем богатые или бедные люди.

Людям, которые традиционно считаются основой общества и экономики, пришлось брать больше кредитов, а шансы представителей молодого поколения стать средним классом снизились. К среднему классу относилось 70% беби-бумеров (послевоенное поколение, особенно многочисленное) в возрасте от 20 до 30 лет, но среди миллениалов (1980–2000 годов рождения) аналогичного возраста – всего 60%.

Чрезвычайно остро вопрос стоит с жильем. По оценкам ОЭСР, если в 1995 г. на его оплату приходилось примерно 25% расходов среднего класса, то теперь – треть. Если в середине 1980-х гг. семье из среднего класса на покупку квартиры площадью 60 кв. км в столице своей страны хватило бы шестилетнего дохода, то теперь нужен доход за 10 лет.

Но и достичь статуса среднего класса становится все труднее. Сейчас для этого необходимо, чтобы работали оба супруга и как минимум один из них обладал высокой квалификацией, утверждают эксперты ОЭСР. В середине 1980-х гг. было достаточно, чтобы в семье был один высококвалифицированный сотрудник. И сейчас каждый шестой представитель среднего класса рискует потерять работу из-за автоматизации.

В своем докладе ОЭСР рекомендует снизить налоги для среднего класса и повысить их для богатых, а также принять меры, чтобы затормозить рост стоимости недвижимости, образования и здравоохранения.