Приток вкладов в начале года был обеспечен счетами в валюте

15 апреля. FINMARKET.RU - Банковские сбережения домашних хозяйств в начале 2019 г. продемонстрировали лучшую динамику, чем годом ранее. Основной прирост вкладов, в отличие от прошлого года, пришелся на счета в иностранной валюте, говорится в мониторинге , подготовленном Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара и РАНХиГС.

Особенностью первых месяцев 2019 года стал рост средств населения, размещенных на банковских счетах и депозитах в иностранной валюте. Они увеличились за два месяца на 4,6%, или $4,1 млрд. В итоге совокупный объем вкладов в иностранной валюте достиг $92,5 млрд. Средства же на рублевых счетах и депозитах, наоборот, сократились за два месяца на 1,0%, или 221 млрд руб. Иначе говоря, весь приток вкладов в начале 2019 г. был обеспечен счетами в иностранной валюте. При этом доля валютных вкладов за первые месяцы 2019 г. практически не изменилась, оставшись на уровне 21,2% - как по состоянию на 1 января 2019 г., так и на 1 марта 2019 г. Причиной стало укрепление российской национальной валюты по отношению к иностранным валютам. Так, за январь-февраль 2019 г. рубль укрепился по отношению к доллару на 2,1%, а по отношению к европейской валюте - на 3,8%. В итоге рублевый эквивалент инвалютных вкладов уменьшился за два месяца на 0,8%.

Сезонное сокращение банковских сбережений населения в первые месяцы 2019 г. ограничилось январем, говорится в мониторинге. За первый месяц года средства домашних хозяйств, размещенные в банках, сократились на 1,2%, или 338 млрд руб. Годом ранее январский отток вкладов составил 1,5%, или 381 млрд руб. В феврале сбережения населения в банках не только выросли в абсолютном выражении, но и, в отличие от 2018 г., полностью компенсировали январский отток.

Эксперты Института Гайдара и РАНХиГС отмечают, что на фоне стабилизации темпов роста банковских сбережений населения кредитная активность банков в розничном сегменте продолжает увеличиваться. За первые два месяца 2019 г. задолженность населения по банковским кредитам выросла на 2,5%, или 383 млрд руб. (годом ранее 1,5%, 193 млрд руб.). Темпы роста розничного кредитного портфеля банков в годовом выражении достигли по итогам февраля 2019 г. 22,9%, что соответствует уровню весны 2014 г.

Рост кредитного рынка продолжает поддерживать увеличившиеся потребительские расходы домашних хозяйств. Так, в первые месяцы 2019 г. Оборот розничной торговли рос на 1,6-2,0% к соответствующим месяцам 2018 г., расходы на платные услуги - на 0,8-2,3%, на общественное питание - на 4,9-5,5%. При этом реальные располагаемые доходы домашних хозяйств в январе 2019 г. сократились на 1,3% по сравнению с январем 2018 г.

Одновременно продолжается активный рост банковского кредитования в розничном сегменте. Это закрепляет кредитную модель финансового поведения домашних хозяйств.

Важнейший компонент доходов населения - заработная плата в 2019 г. заметно замедлила темпы роста. Если в 2018 г. реальная зарплата выросла на 6,8%, то в январе 2019 г. лишь на 1,1%, а в феврале - на 0,7% относительно соответствующих месяцев 2018 г.

Таким образом, можно констатировать сохранение тенденции предшествующего года, когда банковский кредит являлся главным инструментом поддержания расходов домашних хозяйств в условиях сокращения реальных доходов и замедления роста зарплат, резюмируют эксперты Института Гайдара и РАНХиГС.