Эксперты: перешагнуть бедность мерами нацпроектов не удастся

15 апреля. FINMARKET.RU - Эксперты Высшей школы экономики оценили перспективы достижения основных целей майского указа президента и эффекты, которые окажут на экономику страны национальные проекты правительства до 2024 года. Их выводы были представлены в виде доклада на Апрельской конференции университета, пишет "Коммерсант". Так, президент поставил перед правительством задачу сократить к 2024 году уровень бедности в стране в два раза - до 6,6% и обеспечить населению устойчивый рост доходов. Авторы доклада отмечают, что реализация этой национальной цели начинается на фоне пятилетнего снижения доходов россиян в целом. По итогам 2018 года реальные денежные доходы составили 127,6% по отношению к показателю 1991 года, в то время как в своем максимальном значении в 2013 году они достигали 149,4%. Это приводит к росту доли социальных пособий и снижению доли доходов от предпринимательской деятельности в структуре доходов россиян и ухудшению субъективных оценок населением своего материального положения.

Усугубляет ситуацию слабая социальная защита бедных и уязвимых (на это указывают 66% опрошенных), выражающаяся в неспособности соцвыплат повысить индивидуальные доходы их получателей до величины прожиточного минимума. Остро стоят перед бедными такие проблемы, как отсутствие занятости (45% бедных домохозяйств) и плохая капитализация их трудовых навыков (42%), проявляющаяся в ситуациях, когда наличие образования (среднего профессионального или высшего) у членов семьи не ведет к получению работы с достаточным уровнем заработной платы. Отсутствие образования или крайне низкий его уровень распространены вдвое меньше (21%). При этом важно учитывать, что более половины бедных (53%) одновременно сталкиваются с тремя факторами бедности и более.

Меры правительства - повышение МРОТ, индексация зарплат бюджетников и пенсий, поддержка занятости матерей с детьми - могут, по подсчетам экспертов, обеспечить около 3,7 процентного пункта (п. п.) накопленного роста реальных располагаемых доходов. Синергетический эффект с учетом влияния экономического роста составит 7,4 п. п., или около половины из необходимых 13,1 п. п., заявленных правительством в "Основных направлениях деятельности до 2024 года". Прогноз динамики доли бедного населения за счет влияния экономического роста свидетельствует о том, что к 2024 году за счет этого ресурса бедность сократится до 9,9% - но эффект остальных факторов будет слабым. Так, выплата пособия на первого ребенка позволит сократить долю бедных на 0,04 п. п., предоставление пособий на третьего и каждого из последующих детей - еще на 0,02 п. п. Эффект от поддержки женской занятости (в форме открытия групп дошкольного образования) будет минимален: всего 0,01 п. п.

Для более существенных результатов авторы доклада предлагают правительству стимулировать создание более 5 млн рабочих мест, чтобы обеспечить населению устойчивый рост доходов, расширить сферу применения материнского капитала (разрешить тратить его на ежемесячные пособия) и более эффективно использовать механизм социального контракта, направив его на трудоспособную часть бедного населения.