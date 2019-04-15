Россиян с низкой зарплатой могут освободить от НДФЛ

15 апреля. FINMARKET.RU - В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Об этом "Известиям" рассказали в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда. Он равен прожиточному минимуму и в среднем по России составляет 11,3 тыс. рублей. Однако после уплатына руки сотрудник с такой зарплатой получит 9,8 тыс. рублей. Таким образом, его доход окажется ниже прожиточного минимума. Соответственно, вычет потребуется гражданам с зарплатами до 13 тыс. рублей.

В данных Росстата нет информации о количестве граждан с доходами ниже 13 тыс., но есть сведения о тех, чей заработок не превышает 13,8 тыс. По информации ведомства, в 2017 году (за 2018 год сведений еще нет) к ним относились 15,2% работников по стране, то есть примерно 11 млн человек.

Консультации о введении налогового вычета на низкую зарплату пока не проводились, рассказал "Известиям" Олег Соколов, секретарь Федерации независимых профсоюзов. Организация придерживается позиции, что при фактическом среднедушевом доходе меньше прожиточного минимума сотрудников нужно освободить от уплаты НДФЛ.

"Технически в России сейчас есть два способа сделать налоговый вычет. По первому - желающий возместить часть определенных расходов (на обучение, лечение или приобретение жилья) гражданин подает заявление в налоговую инспекцию, которая позже возмещает ему эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога", - рассказывает генеральный директор консалтинговой компании CAF Group Наталья Ионова.

Согласно второму варианту, вычетом занимается работодатель: сотрудник приносит в бухгалтерию документы, подтверждающие льготу (например, свидетельства о рождении детей), и из еговычитают налоги в меньшем объеме. Логичнее использовать второй вариант, поскольку при первом вырастет нагрузка на ФНС и появится недовольство со стороны малообеспеченных работников. Им придется собирать справки и подавать дополнительную декларацию по итогам года.

Опрошенные "Известиями" эксперты называют эту меру справедливой, но предупреждают, что она имеет свои риски - в частности, может увеличиться доля "серых" заработков, которые и так получают несколько десятков миллионов человек.

Предлагаемый чиновниками вариант вычета не даст эффекта в виде фактического снижения бедности в стране, поскольку для выживания нужно больше 11,3 тыс. рублей в месяц, уверен профессор департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве Максим Березин. По его мнению, логично рассмотреть переход к прогрессивному налогообложению.