На строительство дома нужен не потребкредит, а ипотечный

12 апреля. FINMARKET.RU - Ипотечныенаи покупку частных домов будут по условиям приближены к тем, которые выдаются сегодня на покупку квартир, сообщили "Российской газете" в Минстрое.

Сегодня для этих целей люди используют собственные средства и кредитные. Но единственный доступный им банковский инструмент - потребительский кредит с высоким процентом и коротким сроком действия. "Если мы говорим о потребительском кредите, то это 3-5 лет. Но для строительствакредит должен быть таким же, как при ипотеке для квартир, чтобы граждане могли занимать средства на 20 лет", - рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Он также уточнил, что процентная ставка по ипотечным кредитам на строительство частных домов должна соответствовать ставкам по жилищному займу на квартиры.

Сейчас людям приходится брать кредит под 12-15 %, отметил гендиректор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков. Это приводит к тому, что в основном на эти деньги строятся дачи стоимостью до 3 млн рублей, а не пригодные для постоянного проживания частные дома.

Между тем интерес населения к загородной жизни по-прежнему огромен. В собственном доме хотят жить 66% россиян, утверждает Олег Панитков.

В общем объеме жилищного строительства частное домостроение занимает 43%. При этом кредитные средства на эти цели, по данным Сбербанка, получает менее 1%.

"Получается, что в сегменте строительства, который занимает половину рынка жилищного строительства, практически отсутствуют эффективные кредитные продукты. Людям приходится строить за свой счет, что приводит к растягиванию сроков строительства. Потому что мало кто может себе позволить заплатить за дом сразу", - поясняет О.Панитков. В итоге строительство дома занимает 3-5 лет.

Это приводит к тому, что строительство дома разбивается на этапы, и дом вообще может остаться недостроенным.

Больше всего от отсутствия кредитных средств страдает отрасль деревянного домостроения, рассказывает О.Панитков. В ней сегодня есть хорошие технологии, которые позволяют построить готовый дом за 2-3 месяца. Но это сегодня не востребовано, так как покупатель не может внести всю стоимость сразу.

При этом полностью скопировать ипотеку и перенести ее в сегмент частного домостроения не удастся. "При ипотеке в чистом виде, которая существует сегодня на квартиры, договор долевого участия служит залогом. На строительство дома залогом может быть земля. Но, как правило, ценность участка небольшая, особенно если нет сетей", - пояснил В.Якушев. Он отметил, что сейчас варианты решения проблем с залогом обсуждаются с банками.

Первые предложения по программе поддержки индивидуального домостроения должны быть предложены в середине апреля. В целом она будет представлена к 1 июля 2019 года. За это время планируется сформировать список регионов, которые первыми примут участие в программе. А для того чтобы граждане могли понять, на какую помощь они смогут рассчитывать при строительстве или покупке дома, предлагается разработать информационную систему со всеми банковскими продуктами и перечнем других видов поддержки.