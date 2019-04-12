Обновлен классификатор видов разрешенного использования земельных участков

12 апреля. FINMARKET.RU - Минэкономразвития обновило существующий классификатор видов разрешенного использования земельных участков, и теперь их владельцы смогут выбрать то назначение, которое более всего соответствует фактическому использованию земли.

В новой редакции классификатора предусмотрено, что на участках для "ведения садоводства" могут размещаться жилые дома, как и на участках для индивидуального жилищного строительства. Также на садовых участках могут располагаться предназначенные для собственных нужд хозяйственные постройки и гаражи.

Новый порядок может отразиться и на кадастровой стоимости земли, пишет "Российская газета" . Так, кадастровая стоимость земель, выделяемых дачникам ниже, чем у земель, предназначенных под ИЖС. Появились в классификаторе и новые виды разрешенного использования земель. Например, для предоставления коммунальных услуг, услуг связи, размещения домов социального обслуживания, общежитий, медицинских организаций особого назначения, объектов культурно-досуговой деятельности, спортивных площадок.

В новой редакции классификатора предусмотрено, что на земельных участках для "ведения садоводства" могут размещаться жилые дома, как и на участках для индивидуального жилищного строительства. Также на садовых участках могут располагаться предназначенные для собственных нужд хозяйственные постройки и гаражи.

Одновременно из классификатора убрали некоторые уточнения. Например, для земель, предназначенных под ведение садоводства с выращиванием сельскохозяйственных культур для собственных нужд, больше не содержится уточнение, какие конкретно сельхозкультуры имеются в виду - плодовые, ягодные, овощные или бахчевые. Но, как пояснила "Российской газете" замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова, это вовсе не означает наложения какого-либо запрета на их выращивание.

По ее словам, изменения в классификаторе не создадут для правообладателей земельных участков дополнительных проблем. Изменения не предполагают обязательную замену ранее выданных документов о собственности или владении земельными участками, сказала М.Семенова.

Такие изменения могут быть внесены в записи ЕГРН по желанию самого правообладателя - как физического, так и юридического лица. Например, если вид разрешенного использования земли отсутствует в сведениях ЕГРН или необходимо изменить целевое назначение участка. Во всех случаях для внесения изменений в реестр недвижимости требуется подать соответствующее заявление в Росреестр.