Цифровым телевизорам россияне предпочитают приставки

12 апреля. FINMARKET.RU - Цифровые приставки, позволяющие аналоговым телевизорам принимать цифровой эфирный сигнал, в России пользуются большим спросом, нежели сами цифровые телевизоры, рассказали "Российской газете" в группе "М.Видео-Эльдорадо".

В регионах второй волны перехода с аналогового на цифровое, в том числе в Москве и области, с начала 2019 года спрос на цифровые приставки каждый месяц увеличивается в полтора-два раза. Только в марте было продано 50 тысяч устройств.

Половина покупателей выбирают самые доступные модели стоимостью 990 рублей (это минимально возможная цена, которую торговые сети зафиксировали, подписав специальный меморандум). Остальные предпочитают варианты с более широким функционалом. Таким образом, средний чек находится на уровне 1170 рублей. "На примере городов первой волны мы наблюдали сопоставимый рост продаж. Они достигали максимума в месяц отключения, а затем вернулись к среднемесячным показателям", - уточнила представитель группы "М.Видео-Эльдорадо" Валерия Андреева.

Продажи телевизоров, поддерживающих стандарт DVB-T2, в начале года показали рост примерно в 10 процентов. Эта динамика сопоставима с той, которая отмечалась в 2018 году, уточнили в торговой сети.

Жители 20 регионов второй волны - Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областей, Москвы, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Удмуртии и Чувашии, Калмыкии и Мордовии, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого АО - уже могут смотреть 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и со стереозвуком.

Переход от аналогового к цифровому телевидению осуществляется поэтапно: он начался в феврале и займет полгода. Вторая волна запланирована на 15 апреля. Жители 20 регионов (Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областей, Москвы, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской и Чувашской Республик, Калмыкии и Мордовии, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого АО) уже могут смотреть 20 обязательных общедоступных федеральных телеканалов в высоком качестве и со стереозвуком.

Переход на "цифру" предполагает отключение аналоговых передатчиков, которые транслируют программы 20 федеральных каналов.

Как ранее сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин, вторая волна перехода на цифровое телевещание охватит 40 миллионов человек. Это самое крупное одномоментное прекращение вещания аналоговых каналов в Европе и второе по масштабам в мировой истории.

Третий этап перехода на цифровое ТВ намечен на 3 июня.