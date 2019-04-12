Данные 120 тыс. банковских клиентов выложились в интернет

База данных отказников банков появилась в интернете на специализированных форумах. По данным "Коммерсанта" , речь идет об информации о примерно 120 тыс. клиентов (такая цифра заявлена в описании базы), которым отказали в обслуживании финансовые организации по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (115-ФЗ).

Большую часть базы составляют физлица и индивидуальные предприниматели (ИП), часть — юридические лица. Про физических лиц в базе содержится информация об их ФИО, дате рождения, серии и номере паспорта. Про ИП — ФИО и ИНН, про компании — наименование, ИНН, ОГРН. В одном из банков неофициально подтвердили “Коммерсанту”, что в списке реальные клиенты-отказники. Опрошенные газетой эксперты в области информационной безопасности не смогли вспомнить другого случая, когда утечка данных о клиентах банков имела отношение к ЦБ.

Записи датируются периодом с 26 июня 2017 года по 6 декабря 2017 года. Именно с первой даты Банк России начал рассылать черный список клиентов в соответствии с положением 550-П. Механизм рассылки выглядит примерно так: банки выявляют клиентов, которым они отказывают в обслуживании из-за подозрений в нарушении 115-ФЗ, направляют информацию об этих клиентах в ЦБ, а тот, в свою очередь,— Росфинмониторингу. Последний обрабатывает полученные от банков данные, передает их обратно в ЦБ, а ЦБ в агрегированном виде — банкам. Таким образом, все банки получают обновляемый список подозрительных клиентов, сформированный усилиями всего сектора. Утекшая база начала распространяться несколько месяцев назад, но, по информации газеты, об утечке до вчерашнего дня не знали ни в ЦБ, ни в Росфинмониторинге.

В Росфинмониторинге заявили, что исключают возможность утечки информации от них. В пресс-службе Банка России на запрос “Коммерсанта” заявили, что регулятор доводит информацию об отказниках до участников рынка в зашифрованном виде по защищенным каналам связи с использованием сертифицированных средств криптографической защиты информации. "Ответственность за сохранность информации и непередачу ее третьим лицам несет финансовая организация, которая ее получила",— считают в ЦБ.

Утечка могла произойти множеством способов, указывают эксперты. Для клиентов утечка опасна не только из-за раскрытия данных, но самим фактом присутствия в базе. Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы.