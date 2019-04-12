В системе быстрых платежей появится функция переводов за границу

12 апреля. FINMARKET.RU - У россиян может появиться возможность делать денежные переводы за границу клиентам зарубежных банков по номеру телефона. ЦБ планирует проработать вопрос выхода своей системы быстрых платежей (СБП) на международный уровень, заявили "Известиям" в регуляторе.

Однако это будет сделано только после того, как к СБП подключатся большинство банков, в том числе системно значимых, а также появится возможность оплаты товаров в магазинах. Последняя функция должна заработать в конце этого года. Кредитные организации уже проявляют интерес к платформе - 100 банков подали заявки на присоединение, уточнили в регуляторе.

"Совместно с НСПК и банками мы выстраиваем графики подключения в зависимости от их технологической и технической готовности", - заявили в пресс-службе регулятора.

Впрочем, Сбербанк, с сервисом мгновенных переводов которого конкурирует СБП, уже реализовал у себя функцию перечислений за границу. С апреля 2019 года клиенты крупнейшего госбанка могут переводитьв размере от 100 до 100 тыс. рублей в 10 государств: в Белоруссию, Азербайджан, Грузию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Киргизию, Молдавию и Узбекистан. Их список будет расширяться, говорили в Сбербанке. Комиссия составит 1%, но не менее 30 рублей вне зависимости от страны назначения.

Правда, отмечают "Известия", система Сбербанка на международном уровне несколько отличается от внутрироссийской, когда клиент получает деньги на карточку. Для осуществления перевода в мобильном приложении нужно выбрать "Переводы за рубеж", указать страну назначения, фамилию, имя, отчество и номер телефона получателя. После отправки перевода отправителю и получателю на телефон присылается уникальный 10-значный контрольный номер операции в Western Union. Средства можно забрать сразу после получения этого номера, предъявив его и паспорт.

Обычно когда похожая услуга предлагается несколькими организациями, то их стараются развести по условиям, отметил доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. Тогда каждый пользователь выбирает то, что ему подходит больше. Поэтому эксперт уверен, что сильной конкуренции между СБП и платформой Сбербанка не будет.

Также система быстрых платежей ЦБ будет предоставлять возможность делать переводы не только на счета, но и с использованием онлайн-кошельков, рассказали в регуляторе. Технически такая опция уже реализована, однако еще необходимы изменения в правовой сфере. В первом чтении Госдумой уже были приняты необходимые поправки, подчеркнули в ЦБ. Председатель комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков пояснил, что речь идет об изменениях в закон "О национальной платежной системе".

Сейчас в системе быстрых платежей работают 12 банков: Газпромбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВТБ, банк "Ак Барс", Киви Банк, Совкомбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк, СКБ Банк, РНКО "Платежный центр". В банках, подключившихся к платформе быстрых переводов, поддержали ее международную экспансию, но отметили в ней риски вывода средств за границу.