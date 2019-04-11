За 2 года чистый убыток граждан на форексе превысил 200 млн руб.

11 апреля. FINMARKET.RU - Два года назад в России была фактически легализована отрасль форекс-дилеров, компаний, предоставляющих гражданам возможность торговать на внебиржевом рынке, в основном, валютными парами. По оценке "Коммерсанта" ,основанной на отчетности самих компаний, чистый совокупный убыток граждан за 8 кварталов превысил 200 млн руб.

Данные оценивались по ежеквартальной форме "Информация об обобщении финансовых результатов, полученных физическими лицами…". По данным Ассоциации форекс-дилеров (АФД), по состоянию на январь 2019 года количество клиентов лицензированных компаний составляло 6,1 тыс. человек. В настоящее время действующих компаний всего 4, причем одна из них - "Альфа Форекс" - получила лицензию накануне 2019 года, и ее результаты в расчеты не включались.

При этом финансовый результат по счетам, приносящим прибыль, у всех компаний в два-три раза превышает финансовый результат по счетам, приносящим убытки. Эта ситуация вполне объяснима с учетом того, что убыток ограничен средствами на счете клиента, тогда как его прибыль не ограничена. При этом прибыльных счетов в целом по рынку в каждом квартале меньше, чем убыточных. Поэтому в большинстве случаев совокупный результат также получается отрицательным, и лишь в двух кварталах из восьми он был положительным (самым прибыльным оказался 2-й квартал 2018 года - 218 млн руб.).

При этом форекс-дилеры затруднились в оценке среднего "срока жизни" клиента на рынке, однако все они отмечают, что активной ротации клиентов не наблюдается. Зачастую, открыв один раз счет, клиент крайне редко закрывает его насовсем, то есть фактически эти клиенты знают, на что идут, и не слишком беспокоятся о своих потерях.

Сами форекс-дилеры считают, что нерыночные риски их клиентов сведены к минимуму, при этом необходимо расширить список доступных инструментов "для диверсификации портфелей". Речь идет о предоставлении возможности российским клиентамторговать деривативами (СFD) на другие активы, например деривативами на индексы, драгоценные металлы, нефть. Сейчас граждане в основном торгуют на форексе валютными парами рубль-доллар и евро-доллар.