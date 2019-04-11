"Индивидуалы" активно регистрируются самозанятыми

11 апреля. FINMARKET.RU - Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП). Таким образом, именно ИП внесли существенный вклад в общий рост числа работающих на себя, пишут "Известия". В ФНС газете заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.

В качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 64 тыс. человек, заявил на совещании по реализации нацпроекта по малому бизнесу в Калуге замглавы ФНС Даниил Егоров. По состоянию на 5 апреля из 60 тысяч работающих на себя 15% ранее имели статус ИП, рассказали "Известиям" в ФНС.

Однако по мнению опрошенных "Известиями" экспертов, предприниматели перерегистрируются, чтобы платить меньше налогов, и это опасная тенденция. По их оценкам, только страховые фонды на данный момент могут недополучить из-за этого примерно 300 млн рублей. Между тем для большей популяризации режима самозанятым хотят дать дополнительные преференции: допустить их к госзакупкам и ввести мораторий на проверки.

На данный момент страховые фонды могут недосчитаться 300 млн рублей, оценил директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. При этом эксперт подчеркнул, что разработчики законопроекта о самозанятых, оставляя возможность ИП без наемных работников переходить в другой статус, понимали, что многие воспользуются такой опцией.

В краткосрочной перспективе потери для соцфондов от перерегистраций действительно будут, уверен директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Однако скорее всего по мере развития бизнесабудут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника. В этом случае эксперт не видит необходимости в введении запрета на смену статуса для индивидуальных предпринимателей.

В ФНС резкий рост регистраций с 2019 года объяснили пониженной процентной ставкой налогов 4% и 6% для физических и юридических лиц соответственно, а также удобством и простотой нового режима, в частности, отсутствием отчетности и необходимости применять кассовую технику.