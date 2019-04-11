Вторая волна перехода на цифровое ТВ охватит 40 млн человек

11 апреля. FINMARKET.RU - Вторая волна перехода на цифровое телевещание охватит 40 миллионов человек. Это самое крупное одномоментное прекращение вещания аналоговых каналов в Европе и второе по масштабам в мировой истории, сообщил на пресс-конференции замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Мы полностью учли опыт первой волны и тестового отключения в Твери и понимаем, что ключом к успеху являются три принципиальных момента: наличие "горячих линий", как региональных, так и федеральных, работа волонтеров (по итогам первой волны было точно рассчитано их оптимальное количество - 600 помощников на миллион человек) и заблаговременная подготовка, чтобы человек в момент отключения аналога не оставался один на один с проблемой", - отметил А.Волин, слова которого приводит "Российская газета"

от аналогового к цифровому телевидению осуществляется поэтапно: он начался в феврале и займет полгода. Вторая волна запланирована на 15 апреля. Жители 20 регионов (Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областей, Москвы, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Удмуртской и Чувашской Республик, Калмыкии и Мордовии, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого АО) уже могут смотреть 20 обязательных общедоступных федеральных телеканалов в высоком качестве и со стереозвуком.

Переход на "цифру" предполагает отключение аналоговых передатчиков, которые транслируют программы 20 федеральных каналов.

Третий этап перехода на цифровоенамечен на 3 июня.

Как напомнил А.Волин, после отключения аналоговых передатчиков у тех, кто не подготовился к приему цифрового сигнала, по телевизору в течение недели будет транслироваться статичное изображение с информацией о том, что аналоговая трансляция отключена. На экране будут и номера телефонов, по которым можно будет получить необходимую консультацию о приеме цифрового телевидения.

Уровень готовности регионов - участников второй волны перехода в Минкомсвязи оценивают как очень высокий. Там уже продано 200 тыс. приставок и 90 тыс. телевизоров, поддерживающих стандарт DVB-T2. "Это показатель того, что люди активно переключаются на "цифру", - отметил замминистра.

Вне зоны цифрового эфирного охвата в регионах второго этапа находились 126,718 тыс. семей. Сейчас более 111 тыс. из них уже подключены к спутнику. Вне охвата цифровым эфирным вещанием остаются 16 тыс. домохозяйств. Больше всего их в Кузбассе, в Амурской области, в Чувашии.

По словам А.Волина, в целом в регионах второго этапа вне "цифры" остается одна десятая процента от всех жителей. "Но в любом случае, мы знаем обо всех гражданах, которые остаются вне зоны вещания, и знаем причину сложившейся ситуации", - сказал он.

Комментируя меры поддержки социально уязвимых слоев населения, А.Волин сообщил, что на приобретение приставок, телевизоров, спутниковых комплектов для таких граждан предусмотрена компенсация в общем объеме 570 млн рублей - эти средства зарезервированы в местных бюджетах. "Потрачено пока меньше 40 млн рублей, но это нормально: оказание поддержки растянуто во времени. И можно точно сказать, что зарезервированных средств будет достаточно", - подчеркнул он.

В списке 20 федеральных каналов с бесплатным доступом: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр", "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ". Сейчас Минкомсвязь прорабатывает вопрос включения региональных каналов в мультиплексы цифрового ТВ. Речь идет о предоставлении им двух вставок по два часа на ОТР в рамках цифрового вещания.