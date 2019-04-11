Взыскателей долгов накажут задним числом

11 апреля. FINMARKET.RU - Судебные приставы смогут возбуждать дела по "старым" эпизодам против недобросовестных коллекторов, нарушивших права должников. Сейчас уполномоченные сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ФССП) не могут открывать дела за пределами годичной давности. Однако принято решение увеличить этот срок до двух лет — соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) подготовило Министерство юстиции, пишут "Известия", ссылаясь аппарат правительства. В прошлом году суды рассмотрели 1,5 тыс. "коллекторских" дел. После изменения законодательства их количество может вырасти, но насколько, эксперты затрудняются оценить.

Материалы, которые могут стать основанием для возбуждения дел против недобросовестных коллекторов, поступают в ФССП из различных ведомств и организаций — МВД, Роскомнадзора, Банка России, "Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств" и др. И приходить они могут спустя многие месяцы после совершения правонарушения. Связано это с длительным проведением проверок и сбором доказательств.

Суды при рассмотрении дел по статье 14.57 КоАП ("Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности") применяют годичный срок давности, пишут "Известия".

Изменения, вносимые в КоАП, направлены "на повышение эффективности применения мер административного воздействия к лицам, осуществляющим деятельность по взысканию просроченной задолженности с нарушением требований действующего законодательства, и предупреждения совершения новых правонарушений", уточнили "Известиям" в Минюсте. По действующему законодательству плановые проверки юридических лиц проводятся не чаще, чем раз в три года. И в ходе этих проверок могут выявляться нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым истек, пояснили в министерстве.

Россияне в минувшем году стали жаловаться на коллекторов на треть чаще, чем в 2017-м. В 2018 году в ФССП поступило 22 тыс. обращений граждан относительно действий взыскателей долгов – это на 33% больше, чем в позапрошлом году. Чаще всего граждане жалуются на навязчивость и грубость коллекторов. В судах было рассмотрено 1,5 тыс. дел по "коллекторской" статье КоАПа. По 1,3 тыс. дел выписаны постановления о штрафах на общую сумму 60,6 млн рублей.