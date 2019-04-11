ЦБР предлагает маркировать сайты легальных финорганизаций

11 апреля. FINMARKET.RU - Центробанк выступил с инициативой обязать всех операторов поисковых систем отмечать специальной маркировкой сайты легальных игроков финансового рынка. По мнению регулятора, это значительно сократит количество случаев мошенничества.

Как стало известно "Коммерсанту" , Банк России разработал поправки к закону "Об информации" (149-ФЗ), предлагающие установить обязанность для операторов поисковых систем присваивать сайтам легальных кредитных организаций и некредитных финорганизаций специальную маркировку. Маркироваться поисковиком должны сайты банков, микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний и форекс-дилеров, информация об адресах которых содержится на сайте ЦБ в реестрах и списках поднадзорных ему организаций. Порядок, форму и сроки осуществления операторами поисковых систем такой маркировки должна была определить Минкомсвязь.

В Центробанке подтвердили разработку проекта и пояснили, что при поиске финансовых услуг пользователь в интернете сталкивается с огромным количеством предложений, из которых зачастую не в состоянии выбрать легальный продукт. "Операторы поисковых систем заинтересованы в том, чтобы пользователи имели возможность отличить легальных поставщиков финансовых услуг от злоумышленников и нелегалов, использующих мошеннические сайты для получения доступа к денежным средствам и персональным данным потребителей, - добавили там .- Тем самым оператор имеет возможность значительно повысить уровень доверия и лояльности пользователей к своему ресурсу".

На данный момент в России четыре основных поисковых системы - Google, "Яндекс", "Рамблер", Mail. В рамках совместного проекта с ЦБ "Яндекс" уже обозначает цветной галочкой легальные сайты финорганизаций. В ЦБ утверждают, что интерес к маркировке есть у некоторых других операторов поисковых систем.

Однако в Минкомсвязи посчитали, что "предусмотренное законопроектом дополнительное обременение операторов поисковых систем представляется избыточным, поскольку в настоящее время на интернет-сайтах кредитных организаций и некредитных финансовых организаций указываются реквизиты соответствующих лицензий, выданных ЦБ". Там также добавили, что считают интернет-отрасль в России в целом уже достаточно "зарегулированной" и скептически относятся к любым дополнительным обременениям.

Эксперты отмечают, что предлагаемые ЦБ нововведения могут создать поисковикам дополнительные сложности, но не решат проблему мошенничества.