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11 апреля 2019 года 09:20
ЦБР предлагает маркировать сайты легальных финорганизаций
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PA Images/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - Центробанк выступил с инициативой обязать всех операторов поисковых систем отмечать специальной маркировкой сайты легальных игроков финансового рынка. По мнению регулятора, это значительно сократит количество случаев мошенничества. Как стало известно "Коммерсанту", Банк России разработал поправки к закону "Об информации" (149-ФЗ), предлагающие установить обязанность для операторов поисковых систем присваивать сайтам легальных кредитных организаций и некредитных финорганизаций специальную маркировку. Маркироваться поисковиком должны сайты банков, микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний и форекс-дилеров, информация об адресах которых содержится на сайте ЦБ в реестрах и списках поднадзорных ему организаций. Порядок, форму и сроки осуществления операторами поисковых систем такой маркировки должна была определить Минкомсвязь. В Центробанке подтвердили разработку проекта и пояснили, что при поиске финансовых услуг пользователь в интернете сталкивается с огромным количеством предложений, из которых зачастую не в состоянии выбрать легальный продукт. "Операторы поисковых систем заинтересованы в том, чтобы пользователи имели возможность отличить легальных поставщиков финансовых услуг от злоумышленников и нелегалов, использующих мошеннические сайты для получения доступа к денежным средствам и персональным данным потребителей, - добавили там .- Тем самым оператор имеет возможность значительно повысить уровень доверия и лояльности пользователей к своему ресурсу". На данный момент в России четыре основных поисковых системы - Google, "Яндекс", "Рамблер", Mail. В рамках совместного проекта с ЦБ "Яндекс" уже обозначает цветной галочкой легальные сайты финорганизаций. В ЦБ утверждают, что интерес к маркировке есть у некоторых других операторов поисковых систем. Однако в Минкомсвязи посчитали, что "предусмотренное законопроектом дополнительное обременение операторов поисковых систем представляется избыточным, поскольку в настоящее время на интернет-сайтах кредитных организаций и некредитных финансовых организаций указываются реквизиты соответствующих лицензий, выданных ЦБ". Там также добавили, что считают интернет-отрасль в России в целом уже достаточно "зарегулированной" и скептически относятся к любым дополнительным обременениям. Эксперты отмечают, что предлагаемые ЦБ нововведения могут создать поисковикам дополнительные сложности, но не решат проблему мошенничества.
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Ключевые слова: ЦБР, законопроект, финсайты, маркикровка
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