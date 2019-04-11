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11 апреля 2019 года 09:05
Логистика стала лидером по росту зарплат сотрудников
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Артур Лебедев/ТАСС
11 апреля. FINMARKET.RU - За первые три месяца 2019 г. зарплаты российских работников в среднем выросли на 3-3,5%, по данным проекта "Банк данных заработных плат" HeadHunter, пишут "Ведомости". Согласно расчетам, которые проводились на основе данных о зарплатах в 800 компаниях, впервые чемпионами стали специалисты и менеджеры по логистике - их зарплаты выросли в среднем на 8,6% до 75 456 руб. в месяц. Они впервые обогнали по темпам роста другие профессии, которые до сих пор оставались наиболее высокооплачиваемыми и показывали лучшую динамику роста окладов. IT-специалисты впервые намного отстали - средний заработок разработчиков и программистов вырос на 4,1% до 88 175 руб. в месяц. Как отмечают эксперты, это связано с тем, что крупные ритейлеры запускают собственную доставку продуктов, бурно развиваются агрегаторы доставки еды и товаров из магазинов. А интернет-магазины активно увеличивают логистические мощности - открывают новые распределительные центры, строят склады. На портале HeadHunter в 1-м квартале 2019 г. было опубликовано около 120766 вакансий, связанных с транспортом и логистикой, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (82723). Самые ценные сотрудники в транспортной компании - специалисты по организации перевозок и планированию транспортных потоков, говорит директор по персоналу компании Pony Express Елена Арефьева. По словам консультанта по подбору персонала в направлении "Логистика" кадрового агентства Ancor Industry Ивана Старикова, специалисты по контролю доставки и организации перевозок всегда зарабатывали скромно - от 50 тыс. до 80 тыс. руб. И повышение в среднем на 8,6% - мизерная сумма, считает он. Компании долго не индексировали зарплаты, а теперь боятся потерять кадры, поэтому решились на незначительное повышение жалованья, предполагает эксперт. Это просто компенсация отставания в оплате труда, считает И.Стариков. Наиболее ценная и привилегированная категория - специалисты по таможенному оформлению, таможенные декларанты и таможенные брокеры. Их зарплаты с начала года выросли сразу на 30%, по данным HeadHunter. Многие логистические компании расширяют штат специалистов по таможенному праву из-за изменений в законах. Например, с 1 января 2019 г. был снижен порог беспошлинного ввоза покупок в интернет-магазинах до 500 евро. А с конца 2018 г. Федеральная таможенная служба запустила в регионах 10 центров электронного декларирования. Компаниям приходится соответствовать.
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Ключевые слова: РФ, зарплаты, рост, специальности
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