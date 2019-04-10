Просто вложений в человеческий капитал для роста экономики мало

10 апреля. FINMARKET.RU - Россия предпринимает достаточно усилий для увеличению инвестиций в инфраструктуру и цифровую экономику и недостаточные – для увеличения инвестиций в собственный(образование и здоровье), пишут "Ведомости", ссылающиеся на выступление ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова на Апрельской международной конференции университета.

Общие расходы бюджета на образование и здравоохранение в последние годы стагнируют и в ближайшие три года существенно не вырастут, поддержала директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Так, в 2018 г. доля расходов на образование сократилась по сравнению с 2014 г. с 11,4 до 10,4% и останется примерно такой же в 2019–2021 гг. Доля расходов на здравоохранение, напротив, выросла с 9,2 до 9,6% и продолжит расти.

Если бюджетные расходы на образование и здравоохранение сохранятся на текущем уровне, то к 2035 г. общая численность населения России сократится на 1,7 млн человек, а трудоспособного – на 5,4 млн (с учетом повышения пенсионного возраста), здоровье россиян будет медленно улучшаться, а качество образования – стагнировать, следует из инерционного сценария, описанного в докладе Высшей школы экономики, отмечают "Ведомости".

Инерционный сценарий предполагает, что вклад человеческого капитала в рост ВВП останется на уровне 0,2 п. п., оценивают эксперты ВШЭ. При этом производительность труда будет расти медленно, что будет сдерживать рост зарплат. А сокращение трудоспособного населения будет замедлять рост экономики в среднем на 0,23 п. п. в 2019–2025 гг. и на 0,08 п. п. в 2026–2035 гг. Единственное, что будет способствовать росту ВВП хотя бы на 2% в год, – постепенное восстановление роста совокупной факторной производительности до уровней предыдущих двух десятилетий, считает Акиндинова, но в последние несколько лет ее вклад в рост экономики был практически нулевым. Без роста совокупной факторной производительности ВВП будет расти примерно на 1,5% ежегодно, предупреждает она.

Если же эффективныев образование и здравоохранение будут расти, сокращение трудоспособного населения будет замедлять экономику ВВП в 2019–2025 гг. только на 0,15 п. п., а в 2026–2035 гг. и вовсе перестанет замедлять экономику. Индекс человеческого капитала к 2035 г. вырастет до 0,95, а вклад человеческого капитала в рост ВВП составит 0,7–0,8 п. п. Если одновременно удастся увеличить долю инфраструктурных и частных инвестиций и создать благоприятные условия для расширения частного бизнеса, то темпы роста ВВП могут превысить и 3%, считают эксперты Высшей школы экономики.

Стремление в перспективе стать не военной супердержавой, а "страной умных людей" можно только приветствовать, отметил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, комментируя доклад. Но прямой рост вложений в человеческий капитал ожидаемого эффекта не даст, предупредил он. С 2006 г. в здравоохранение уже вложены чрезвычайно большие средства, напомнил Аузан: построены здания, закуплено оборудование, "которое не влезает в эти здания", при этом расходных материалов нет, а персонал не обучается. То же самое может повториться и с цифровым здравоохранением, считает он: закупки будут, а результата нет. Такая же ситуация в образовании – человеческий капитал деградирует, продолжил Аузан: младшие российские школьники в международных рейтингах входят в топ-5, ученики средней школы находятся на 32-м месте, а студенты еще ниже, по спросу на таланты на рынке труда Россия и вовсе на 108–112-м месте. Вбрасывать деньги в эти сферы без реформы институтов – "безумие", заключил Аузан.