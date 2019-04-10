В садовых поселках могут появиться социальные объекты

10 апреля. FINMARKET.RU - В границах садоводческих и огороднических товариществ могут появиться новые амбулатории, дороги, инженерные сети и другие социально значимые объекты.

Правительство России дало положительный отзыв на законопроект, подготовленный членом Совета Федерации Андреем Кутеповым и группой депутатов Госдумы, пишет "Российская газета". Документ предлагает наделить региональные и муниципальные власти полномочиями по финансированию строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества. Правда, авторам законодательной инициативы предстоит ее немного доработать.

Как пояснил "РГ" первый зампред Мособлдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, нынешний закон дает региональным и местным властям право организовывать в границах садоводческих или огороднических товариществ снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, топливом. Но не позволяет строить внутри дачных поселков какие-либо социальные объекты. Проще говоря, водопровод до границ территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) местные власти проложить могут, а вот по улицам товарищества - нет.

Ведь территория СНТ либо принадлежит самому товариществу как юридическому лицу, либо находится в общей долевой собственности его членов, а отдельные участки опять же принадлежат либо товариществу, либо приватизированы теми, кому они выделялись.

В связи с этим возникает вопрос, на который еще предстоит дать ответ. Даже если дать региональным и местным властям полномочия по выделению денег на строительство соцобъектов, на чьем балансе потом окажутся такие объекты и кто их будет эксплуатировать?

Что касается вопросов финансирования, то в Санкт-Петербурге, например, как рассказал "РГ" один из авторов законопроекта, председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности А.Кутепов, вопрос решается через механизм субсидий.

Государственная субсидия, поясняет он, предоставляется самому СНТ в виде возмещения части затрат на оплату работ подрядчика. Сначала садоводческое или огородническое товарищество должно принять решение о строительстве инфраструктуры на условиях софинансирования, затем обратиться в орган по выдаче субсидий, пройти успешно конкурсный отбор, собрать свои средства и начать стройку. А после завершения строительства получить возмещение. Конкурсный отбор проводится на основании региональных программ по развитию садоводства и разных региональных программ по социальной поддержке граждан в регионе. В них указываются критерии отбора.

Н.Чаплин отмечает, что региональные и муниципальные власти заинтересованы в обустройстве дачных территорий.