Льготы в Арктике получат 4 группы проектов

10 апреля. FINMARKET.RU - Основными получателями льгот по законопроекту о поддержке инвестиций в Артике станут компании, реализующие проекты по производству СПГ, по добыче углеводородов на шельфе и на континентальной части, а также прочие проекты, не вошедшие в первые три группы, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев на форуме "Арктика - территория диалога".

"Мы сегодня видим 4 группы получателей: добыча углеводородного сырья на шельфе, на континентальной части, производство СПГ и прочие проекты, не вошедшие в эти три группы. Что касается первых трех групп, то мы хотим добиться, чтобы эти преференции были полностью гармонизированы с видением компаний. Могу сказать, что мы будем говорить о снижении или обнулении налогов на прибыль, землю, имущество. Есть два варианта, первый - обнуление, но на ограниченный срок, второй - пониженная ставка, но зато на весь срок реализации проекта", - сказал Ю.Трутнев.

"По четвертой группе тоже 2 варианта: первый - это нулевая ставка налога на прибыль, НДПИ, налога на имущество и земельного налога. Чем выше объем инвестиций по проекту, тем больше льготный период. Для проектов свыше 100 млрд рублей- это 15 лет, для небольших проектов - 10 лет. Мы также будем предлагать льготную ставку страховых взносов - это 7,6%. Президент (РФ Владимир Путин) сказал и о "дедушкиной оговорке", мы такой законопроект тоже обязательно подготовим", - отметил вице-премьер.

"Второй вариант - мы предложим уже не нулевую ставку налога на прибыль, а 7% только региональная часть, но в течение всего периода реализации всего инвестпроекта, по НДПИ коэффициент 0,3 - тоже в течение всего периода реализации. Будем предлагать повышающий коэффициент 1,5 к расходам на геологоразведку, это не касается углеводородных проектов. Если говорить об углеводородных проектах, то там предлагается дифференциация по налоговому вычету для континента и для шельфа - и для шельфа она будет больше. Это наши предложения, мы начали обсуждать их с министерством финансов", - сказал Ю.Трутнев.

Он подчеркнул, что преференции предназначены только для новых проектов. "Нас критикуют на Дальнем Востоке, что мы не распространяем преференциальные режимы на старые проекты, но, к сожалению, такой возможности нет, потому что в этом случае возникают выпадающие доходы бюджета РФ. Поэтому первые выгодоприобретатели - это все инвесторы, которые будут реализовывать проекты, которые сейчас еще не сданы, начинающиеся проекты", - отметил Ю.Трутнев.

Предполагается, что насмогут претендовать инвесторы, вложившие в арктический проект от 5 млн рублей и больше. "Потому что мы хотим затронуть все слои бизнеса, включая самые мелкие. Хотели бы, чтобы это были широкие преференции", - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что государство распространит работу всех институтов развития Дальнего Востока на арктический регион. "Что это значит? Это значит, что мы будем помогать с выделением земли, индивидуально курировать каждый проект, будем оказывать помощь с точки зрения защиты от проверок, будем предоставлять финансирование по сниженной ставке. Все, что сегодня делается на Дальнем Востоке для привлечения инвестиций, делается и в Арктическом регионе", - констатировал он.

Ю.Трутнев сообщил, что законопроект о поддержке проектов в Арктике должен быть внесен в Госдуму до 1 июля. "Мы исходим из того, что будем создавать систему поддержки каждого инвестиционного проекта, как мы делаем сейчас на Дальнем Востоке. До 1 июля мы должны внести в Госдуму проект закона, предусматривающего специальные меры поддержки инвестиционной деятельности в Арктике", - сказал он.

Ранее, выступая на пленарном заседании форума, президент Владимир Путин сообщил о поручении правительству по срокам подготовки законопроекта. "Правительству России вместе с экспертами, представителями бизнеса уже дано поручение разработать проект специального федерального закона об особой системе преференций для инвесторов Арктической зоны. И прошу провести эту работу оперативно - с тем, чтобы закон был принят Государственной Думой РФ уже в осеннюю сессию", - сказал он.