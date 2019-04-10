Вопрос снижения платы за эквайринг урегулируют до конца года

10 апреля. FINMARKET.RU - Вопрос снижения платы задолжен быть урегулирован до конца 2019 года. Это следует из дорожной карты, представленной на заседании специальной рабочей группы по вопросам комиссий за безналичную оплату, с которой ознакомились "Известия"

В перечень мероприятий вошли уже анонсированные ранее предложения. В частности, о снижении банковского интерчейнджа (комиссия, которую кредитные организации, участвующие в обслуживании карт, выплачивают друг другу в процессе совершения операций. — «Известия») в социальной сфере и при крупных покупках, а также о публикации на сайтах банков и платежных систем соответствующих тарифов.

Новым стало предложение кредитным организациям пересмотреть комиссии для клиентов, которые получают в банках не только услугу эквайринга, но и другие. Например, ставки могут быть снижены, если организация предоставляет клиенту зарплатный проект, обслуживание счета, финансирование и так далее, следует из документа. Кроме этого, рекомендовано выровнять ставки по детским товарам в разных магазинах. Еще одно предложение — начислять плату за эквайринг только в рублях. Сейчас она может взиматься и в иностранной валюте.

Предложения ритейла по снижению комиссий при покупках бытовой техники и электроники, продукции легкой промышленности, товаров для отдыха, спорта и туризма, а также при интернет-торговле в документ не включили. Впрочем, по словам источника газеты на банковском рынке, участники встречи договорились скорректировать дорожную карту с учетом интересов всех заинтересованных сторон.

Главный недостаток документа, по мнению главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, не столько в отсутствии каких-либо пунктов, сколько в размытости формулировок при определении конкретных шагов. По его словам, это свидетельствует о том, что представители финансового сектора не рвутся снижать ставки даже по тем категориям, где оптимизация уже согласована. Исходя из итогов встречи, без вмешательства государственных органов участники долго не смогут достичь консенсуса, считает он. По мнению А.Аксакова, Федеральная антимонопольная служба, Центробанк или в крайнем случае правительство должны активизировать переговоры и простимулировать участников на конкретные действия.

Впрочем, банки уже готовы снизить комиссии. Как сказал «Известиям» источник в кредитной организации из топ-3, ставки по соцтоварам и услугам можно уменьшить с 1,7%–1,9% до 0,5% уже во 2-м квартале 2019-го. По словам собеседника издания из другого банка, входящего в список системно значимых, участники рынка согласовали уменьшение комиссий по этой группе примерно до 1% уже к осени.

Сейчас комиссии за эквайринг могут достигать 5% за трансакцию, тогда как в Европе плата обычно составляет 0,2–0,3%.

Вопрос снижения комиссий подробно обсуждается банками, ритейлерами, платежными системами и ведомствами с конца прошлого года. Ранее на отдельном заседании по этому вопросу у вице-премьера Дмитрия Козака было решено до конца марта подготовить специальный меморандум, регламентирующий права и обязанности всех сторон. Однако документ так и не был подписан. Вместо него в Ассоциации банков России была создана рабочая группа, которая должна урегулировать все споры в ручном режиме.