Стоимость элитных квартир в Москве подскочила до 3-летнего максимума

9 апреля. FINMARKET.RU - В 1-м квартале средняя цена квадратного метра в предложениях на первичном рынке дорогих (элитных и премиальных) квартир Москвы составила 815 тыс. руб., или на 12% больше, чем год назад, пишут "Ведомости" со ссылкой на отчет консалтинговой компании Knight Frank.

Но если в премиальном сегменте цена квадратного метра за год выросла незначительно - на 8% - и достигла 597 тыс. руб. (а в последнем квартале и вовсе зафиксировано снижение цены на 0,4%), то элитное жилье за год подорожало на 22% - до 1,06 млн руб. за 1 кв. м и это самый высокий показатель за последние 3 года, отмечает Knight Frank.

цен на элитные новостройки подтверждает и управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. Но по его данным, цена 1 кв. м в этом сегменте за последние 12 месяцев выросла только на 6% и объясняется это повышением цен на проекты по мере их готовности (от котлована до сдачи - 30-40%) и тем, что большая часть новых объектов, где продажи начались в 2018-2019 гг., предлагается с отделкой, что делает их дороже на 100-150 тыс. руб. за 1 кв. м.

Многие девелоперы не дают значительных скидок и сразу ставят более высокий ценник, знает директор департамента аналитики и консалтинга Kalinka Group Роман Попов. Высоким спросом у покупателей традиционно пользуются самые выгодные предложения застройщиков по инвестиционным ценам - такие лоты уходят с рынка раньше всего и в продаже остаются более дорогие, что также влияет на статистику, говорит Д.Халин. То же объяснение есть и в отчете Knight Frank, а еще там говорится, что в последний год появились новые дорогие предложения как в уже начатых проектах, так и в новых, в престижных местах (например, на Остоженке).

Согласно данным Knight Frank, по итогам первых 3-х месяцев 2019 г. в Москве продавалось 2400 дорогих квартир и апартаментов общей площадью около 294 тыс. кв. м. Это на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Но если в премиальном сегменте предложение выросло на 6%, то количество элитных лотов сократилось на четверть.

По итогам 1-го квартала продано 240 дорогих квартир и апартаментов - это на 42% больше, чем в аналогичный период прошлого года.