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09 апреля 2019 года 10:45
Индивидуальных предпринимателей в РФ стало больше, чем юрлиц
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Юрий Смитюк/ТАСС
9 апреля. FINMARKET.RU - Индивидуальных предпринимателей (ИП) в России впервые с 2002 года стало больше, чем юрлиц. По данным Федеральной налоговой службы, в России зарегистрированы 3,992 миллиона юрлиц и 3,996 миллиона ИП. Ситуация совершенно нетипична для российской экономики, пишет "Российская газета". С начала 2000-х годов, когда появились Единый реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Единый реестр индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), соотношение всегда было в пользу юрлиц. Но с 2008 года число вновь регистрируемых ИП стало превышать число юрлиц, кроме того, с 2016 года резко возросло число ликвидируемых юридических лиц. Это было связано с чисткой реестра от фирм-однодневок, которую систематически стала проводить ФНС. В итоге доля однодневок, как правило, зарегистрированных в форме ООО, снизилась с 40% от общего числа компаний в 2011 году до 7% к концу 2018 года. К концу 1-го квартала 2019 года число юрлиц и ИП в стране сравнялось, а в начале 2-го квартала индивидуальных предпринимателей стало больше. "Уменьшение числа юридических лиц обусловлено проводимой работой по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ", - пояснил представитель ФНС. По мнению экспертов, такая динамика объясняется еще и тем, что ИП стало проще, чем юрлицам, вести бизнес: они несут меньшее налоговое бремя, надзорные органы предъявляют к ним меньше требований. "Режим для индивидуальных предпринимателей оказался выгоднее, чем для юрлиц. Для учредителей бизнеса налоговая служба ввела субсидиарную ответственность по долгам компании, в том числе по налогам. Штрафы увеличились в последнее время очень серьезно: там, где раньше они были равны 40 тысячам рублей, они увеличились до 100. Кроме того, юрлица сдают больше отчетности. То есть микробизнесу явно стало гораздо выгоднее работать в формате ИП, чем в формате ООО", - объясняет "РГ" президент "ОПОРЫ России" Александр Калинин. По его словам, такая динамика сохранится и в будущем. Число ИП будет прирастать за счет самозанятых, а количество юрлиц вряд ли увеличится из-за фискальной и административной нагрузки. "Перетекание" юрлиц в ИП - это факт, который нужно проанализировать. С нашей точки зрения, государство слишком жестко стало регулировать юридических лиц", - считает А.Калинин. Не способствует быстрому росту количества юрлиц и общая ситуация в экономике: растущая монополизация на многих рынках и стагнация платежеспособного спроса. По прогнозу Минэкономразвития, рост ВВП в 2019 году замедлится до 1,3%.
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Ключевые слова: РФ, ИП, юрлица, соотношение
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