Ради хорошей пенсии придется потерпеть

9 апреля. FINMARKET.RU - Наиболее уязвимой категорией населения из-за повышения пенсионного возраста могут стать предпенсионеры - женщины 55-59 лет и мужчины 60-64 лет. Граждане этой группы, достигнув старых границ возраста выхода на заслуженный отдых, не будут получать деньги до тех пор, пока не достигнут нового возраста. При этом часть из них уже может не иметь работы. Потеря пенсионного дохода ухудшит материальное положение таких граждан, из-за чего уровень бедности в этой категории в умеренном сценарии может вырасти с нынешних 4,2% до 7,3% к 2028 году, говорится в расчетах РАНХиГС, с которыми ознакомились "Известия"

Для этих людей предусмотрено пособие по безработице, но установлен ряд ограничений на его размер и период получения, отметил в беседе с "Известиями" один из авторов исследования, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. По его словам, для поддержки предпенсионеров многие меры уже продуманы (программы переобучения, ответственность для работодателей за увольнение таких сотрудников и т.д.), главное - чтобы у них была работа.

Около 20% граждан предполагали прекратить трудовую деятельность и жить на одну пенсию по прежним правилам. На благосостояние этой категории реформа может повлиять отрицательно - в целом в пределах расчетов РАНХиГС, согласился директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Однако показатель бедности среди предпенсионеров не велик по сравнению с другими группами населения. Например, уровень бедности в семьях с детьми составляет около 25%, среди граждан, уже вышедших на пенсию, - не менее 9%, отметил он.

Доля предпенсионеров составляет 6-7% среди населения, поэтому общую тенденцию к снижению бедности они не поменяют, отмечается в материалах РАНХиГС. А в целом повышение пенсионного возраста в совокупности с ежегодным ростом экономики примерно на 1,5% положительно повлияет на уменьшение количества населения с доходами ниже прожиточного минимума. К 2028 году число малоимущих снизится с нынешних 13,1% до 11,9% в умеренном сценарии и до 9,8% в оптимистичном.

"Хочу подчеркнуть, что основной фактор снижения бедности - это экономический рост. Повышение пенсионного возраста с точки зрения влияния на уровень бедности носит двоякий характер. С одной стороны, увеличивается риск бедности для предпенсионеров, но, с другой стороны, в целом это компенсируется ростом ВВП, зарплат и повышенной индексацией пенсий неработающих пенсионеров - на 1,5-2% выше инфляции", - заявил Ю.Горлин.

Увеличение сроков выхода на отдых позволит обеспечить рост пенсий до 2024 года на 10%, говорится в аннотации к другому исследованию РАНХиГС, с которым также ознакомились "Известия". Устойчивое увеличение выплат в долгосрочной перспективе (в 2030-2050-х) будет возможно при условии ежегодного экономического роста не менее 1,5%.

За счет повышения пенсионного возраста уровень бедности в целом по стране может снизиться примерно на 1 процентный пункт к 2028 году, согласен с данными РАНХиГС Владимир Назаров. По его словам, это произойдет главным образом благодаря ускоренной индексации пенсий для неработающих пенсионеров темпом выше среднегодовой инфляции и позволит перераспределить поддержку в пользу наиболее уязвимых слоев населения. Однако ускоренная индексация пенсий в ближайшие годы сформирует повышенную базу обязательств правительства перед населением на будущее.