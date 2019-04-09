"Почта России" примет оплату услуг ЖКХ онлайн

9 апреля. FINMARKET.RU - Граждане теперь смогут перечислять деньги за коммунальные услуги и мобильную связь онлайн через "Почту России". Для этого компания запустила специальный платежный сервис на своем сайте, рассказали "Известиям" в компании. Совершить оплату дистанционно можно будет с помощью банковской карты.

Cервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковской карты появился на сайте "Почты России". Дистанционно погасить счета можно с помощью "пластика" национальной и международных платежных систем, рассказали "Известиям" в почтовом операторе.

Сейчас на портале доступнауслуг в адрес более чем 3 тыс. поставщиков. В дальнейшем планируется увеличивать их количество, уточнили в компании. Комиссию "Почта России" взимать не планирует, однако ее может брать банк-эквайер. Размер может достигать 2-2,5% от суммы платежа, уточнили в компании.

Как рассказали в "Почте России", будет возможность сохранения реквизитов платежных карт в Masterpass - сервисе, разработанном компанией MasterСard. Сохранив данные банковской карты, пользователь получает возможность ее дальнейшего использования для совершения платежей на сайтах, отмеченных логотипом Masterpass, без повторного ввода данных карты.

В 2018 году россияне совершили 356 млн платежей в отделениях почтовой связи в адрес поставщиков, уточнили в компании.

В "Почте России" уточнили, что их мобильное приложение пока не поддерживает возможность оплаты услуг ЖКХ. Однако компания планирует рассмотреть варианты расширения его функционала.