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09 апреля 2019 года 10:25

"Почта России" примет оплату услуг ЖКХ онлайн

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
9 апреля. FINMARKET.RU - Граждане теперь смогут перечислять деньги за коммунальные услуги и мобильную связь онлайн через "Почту России". Для этого компания запустила специальный платежный сервис на своем сайте, рассказали "Известиям" в компании. Совершить оплату дистанционно можно будет с помощью банковской карты.

Cервис по оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковской карты появился на сайте "Почты России". Дистанционно погасить счета можно с помощью "пластика" национальной и международных платежных систем, рассказали "Известиям" в почтовом операторе.

Сейчас на портале доступна оплата услуг в адрес более чем 3 тыс. поставщиков. В дальнейшем планируется увеличивать их количество, уточнили в компании. Комиссию "Почта России" взимать не планирует, однако ее может брать банк-эквайер. Размер может достигать 2-2,5% от суммы платежа, уточнили в компании.

Как рассказали в "Почте России", будет возможность сохранения реквизитов платежных карт в Masterpass - сервисе, разработанном компанией MasterСard. Сохранив данные банковской карты, пользователь получает возможность ее дальнейшего использования для совершения платежей на сайтах, отмеченных логотипом Masterpass, без повторного ввода данных карты.

В 2018 году россияне совершили 356 млн платежей в отделениях почтовой связи в адрес поставщиков ЖКУ, уточнили в компании.

В "Почте России" уточнили, что их мобильное приложение пока не поддерживает возможность оплаты услуг ЖКХ. Однако компания планирует рассмотреть варианты расширения его функционала.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    Почта,  услуга,  ЖКУ,  оплата

 
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