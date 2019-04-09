ЦБР считает рискованными кредиты на ипотечные кредиты

9 апреля. FINMARKET.RU - Банк России намерен ограничить возможности использования потребительского кредита для покрытия первого взноса по ипотечному.

Центробанк изучил количество высокорискованных ипотечных заемщиков, которые могли использовать в качестве первоначального взноса по ипотеке кредитные средства. Для этого он проанализировал данные трех крупнейших бюро кредитных историй (БКИ) о тех заемщиках, которые за 3 месяца до получения ипотеки брали необеспеченный потребкредит более 100 тыс. руб. По данным за 9 месяцев 2018 года, доля таких клиентов от общего числа ипотечных заемщиков составляла 3,3-5,3%. По сравнению с 2017 годом она выросла на 0,3-0,7 п. п. Сам ЦБ характеризует долю как "небольшую", а ее увеличение - "незначительное", пишет "Коммерсант"

Доля потребителей, сформировавших первоначальный взнос за счет потребкредита, за весь 2018 год составила 3,7%, следует из данных БКИ "Эквифакс", имеющихся в распоряжении "Ъ". По итогам 2017 года она составляла 3%, 2016 года - 2,3%, а по итогам 2015 года - 2,1%. По данным БКИ ОКБ, за 11 месяцев 2018 года средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечного, составлял около 544 тыс. руб.

Летом 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор видит значительный рост количества схем, при которых увеличение потребительского кредитования связано со взлетом высокорисковой ипотеки. Эти риски, по его словам, ЦБ хочет ограничивать.

"Ограничению рисков использования необеспеченных потребительских кредитов в качестве первоначального взноса по ипотеке будет способствовать показатель долговой нагрузки физического лица, который станет обязательным для расчета кредитными организациями с 1 октября 2019 года",- пояснили в ЦБ.

Для потребителей подобный способ формирования первоначального взноса по ипотечному кредиту является очень простым и удобным, считает гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин. "Нет необходимости долгое время откладывать денежные средства, заботиться об их сохранности и защите от инфляции, - поясняет он. - Получил потребительский кредит - и сразу же использовал его как всю или часть суммы для первоначального взноса по ипотечному кредиту".

Но с точки зрения банков использование потребкредитов для формирования первоначального взноса по ипотеке - дополнительный фактор риска. "Банки разными способами стараются выявить факты использования потребительских кредитов для формирования первоначального взноса по ипотеке,- добавляет О.Лагуткин.- Очевидно, что у них это получается, так как доля выдач подобной ипотеки незначительна".

Проблема беспокоит ЦБ потому, что благосостояние населения не улучшается, но при этом растет доля тех, кто берет кредиты, то есть увеличивается соотношение кредитной задолженности к общему ВВП, считает зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов.

А руководитель аналитического центра компании "Русипотека" Сергей Гордейко отмечает, что возможны случаи получения потребительского кредита уже после ипотечного для замещения денег, занятых у родственников.