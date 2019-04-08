Глава МПР: Арктика - важное звено, которое может потянуть всю экономическую цепь России

8 апреля. FINMARKET.RU - В Санкт-Петербурге сегодня начинает работу V Международный арктический форум, который определит приоритеты развития этого региона до 2030 года. О том, что значитдля России, в интервью "Российской газете" рассказал министр природных ресурсов и экологииДмитрий Кобылкин.

Как сказал глава МПР, Арктика для России - важное звено, которое может потянуть всю экономическую цепь страны. По его словам, "проработанные инициативы регионов и компаний Арктической зоны РФ запустят новый маховик развития перспективных инновационных уникальных проектов для нашего государства, повлечет за собой и тяжелую промышленность, и производство металлургии, исудостроения".

Д.Кобылкин при этом отметил очень большую синергию у арктических проектов, которые нужно поддерживать и доводить до реализации. "В конце концов у нас с вами в России - один океан, пусть он и во льду, и мы не можем позволить освоить его кому-то другому", - сказал министр.

Он также сообщил, что основной объем грузов связан с минерально-сырьевой базой в Арктике, которая "огромна, но все зависит от внешних рынков, от себестоимости добычи и формирования конечного продукта".

Д.Кобылкин выразил уверенность, что грузовойСевморпути не ограничится 80 млн тонн, что планируется достичь к 2024 году. "У нас гораздо больший потенциал, и полагаю, что динамика будет позитивной. Мы стартовали от 5 миллионов тонн перевалки груза, а сегодня уже уходим за 35 миллионов тонн", - добавил он.

.Д.Кобылкин уверен, что все инвестиции в арктические проекты с лихвой окупятся. "Один рубль, вложенный в арктические проекты, привлекает еще 15 рублей, это хорошая пропорция, которую мало какой сегмент экономики может дать", - сказал он. По его мнению, в Арктике при реализации проектов возможен любой механизм, в том числе и СРП, "если это позволит России занять свободные ниши на мировых рынках".

Д.Кобылкин также заявил, что климатических рисков в связи с бурным развитием Севморпути не видит, "потому что мы заточены на зеленое топливо в Арктике, у нас уникальные атомные ледоколы, которые не дают ни капли мазута, ни капли выбросов". И те проекты, которые реализуются в Арктике полностью соответствуют международным стандартам.

Д.Кобылкин также подчеркнул острую необходимость в интенсификации геологоразведки (ГРР) в Арктике, скорейшей проработке мер поддержки и технологическом обеспечении освоения и разработки месторождений, в том числе трудноизвлекаемых запасов.

Глава МПР пояснил, что основные инвестиции в геологоразведку идут от недропользователей, объем которых в 2018 году по предварительным данным составил около 380 млрд рублей. "В 2019 году можно ожидать объемы инвестиций от недропользователей в сопоставимом масштабе. Федеральные объемы средств значительно меньше", - констатировал министр.

На вопрос, при какой цене ГРР в Арктике себя оправдывает, Д.Кобылкин ответил: "Эксперты говорят, что 100 долларов за баррель нефти и выше".