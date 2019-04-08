Перелеты по России дорожают сильнее международных рейсов

8 апреля. FINMARKET.RU - На фоне подорожания авиабилетов на внутрироссийских рейсах летать в Европу стало выгоднее. В январе-марте этого года, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го,на билеты снизились на популярных туристических направлениях, пишут "Известия" со ссылкой на данные билетных агрегаторов. По данным "Туту.ру", в сравнении с январем-мартом 2018 года, снизились цены на наиболее популярных зарубежных направлениях с вылетом из Москвы "туда-обратно". Приобретенные через этот сервис билеты в Прагу подешевели на 3%, в Рим -- на 14%, Берлин -- на 15%, Ригу -- на 16%, Париж -- на 7%, Барселону -- на 2%, Мюнхен -- на 6%, Белград -- на 26%, Ларнаку -- на 18%. Исключением стала Вена: здесь средняя цена перелета осталась прежней.

В Aviasales "Известиям" сообщили, что в I квартале этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, было выгоднее летать в Великобританию: средняя цена перелета туда снизилась на 11%, в Бельгию -- на 9%, Шри-Ланку -- на 8%, Финляндию -- на 6%, Германию -- на 4%.

Увеличение средней стоимости билетов на международные направления сохраняется за счет дальних рейсов. В частности, в Momondo газете сказали, что за год -- с I квартала 2018 года по аналогичный период 2019-го -- сильно подорожали перелеты , например, в Денпасар на острове Бали (+25%) и индийскую столицу Нью-Дели (+24%).

В целом снижение цены -- это всегда итог конкуренции между перевозчиками, считают эксперты. Между ними постоянно идет борьба за допуск к новым зарубежным направлениям, пояснил собеседник в одном из билетных сервисов. Поэтому по каждому нужно проводить детальный анализ.

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев в разговоре с "Известиями" обратил внимание, что с начала года авиакомпании уже успели организовать распродажи билетов на некоторых направлениях. "На международных линиях увеличение издержек российских авиакомпаний в 2018 году в значительной степени было связано с ослаблением рубля к доллару и евро. Но в начале 2019 года национальная валюта стабилизировалась, что отразилось на ценах", - добавил О.Пантелеев.

В то же время средний чек на внутренние перелеты по России в январе-марте этого года вырос на 5-13%, свидетельствуют данные агрегаторов.

Цена билетов у различных авиакомпаний на некоторых внутренних направлениях установила антирекорд. Сильнее всего за год подорожали, по данным "Туту.ру", билеты из Москвы в Ростов-на-Дону (+26%), Краснодар (+27%), Минводы (+19%), Екатеринбург (+10%) и Самару (+10%). В антирейтинге Kupibilet, помимо ряда названных выше городов, фигурируют Ставрополь (+46%), Челябинск (+13%) и Казань (+12%). Согласно информации Aviasales, заметно подорожали и перелеты в Красноярск, Оренбург, Саранск, Благовещенск, Нижний Новгород, а также в Новосибирск и Сочи. Билетные агрегаторы отмечают рост цен на билеты из регионов в Москву. По данным Momondo -- на 6%, Aviasales -- на 15%.

В России, по мнению О.Пантелеева, главный драйвер роста цен - растущие затраты авиакомпаний, в том числе на топливо, обслуживание в аэропортах.

Аналитик "Финама" Алексей Калачев считает, что дело не только в растущих затратах отечественных перевозчиков. При рейсах за рубеж конкурировать приходится с более эффективными иностранными авиакомпаниями, поэтому сильный рост цен на билеты чреват потерей пассажиров, подчеркнул он.

Несмотря на увеличение средней стоимости перелетов по большинству внутренних и некоторым зарубежным направлениям, в 2019 году россияне летать меньше не стали. Aviasales констатирует рост бронирований билетов в 1-м квартале на 37%.