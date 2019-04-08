Независимым трейдерам при экспорте топлива могут не вернуть НДС

8 апреля. FINMARKET.RU - Правительство рассматривает возможность не возвращать(20%) при экспорте тем компаниям, кто вывозит за рубеж нефтепродукты и при этом не имеет собственной нефтепереработки, следует из презентации Минэнерго от 21 марта к совещанию у премьера Дмитрия Медведева. Это же предложение есть в проекте протокола по итогам совещания 26 марта у курирующего нефтяную отрасль вице-премьера Дмитрия Козака, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.

Сейчас "для спекулянтов возникает стимул купить бензин на бирже и вывести на экспорт", пишет Минэнерго. Министерство предложило в проекте протокольного решения поручить Минфину, Минэнерго и другим заинтересованным органам "подготовить и представить <...> предложения о введении запрета на возврат НДС при экспорте нефтепродуктов организациями, не являющимися производителями таких нефтепродуктов". Вошло ли это в протокол встречи у Д.Медведева, не известно, пишет издание.

Введение запрета на возврат НДС рассматривается Минэнерго как дополнительная мера. Но она может не работать при большой разнице между экспортными (без учета транспортировки и пошлин) и внутренними ценами на. Ведомство указывает, что средние транспортные расходы могут составить 4000 руб., экспортные и импортные пошлины - 5300 руб. за 1 т.

Нефтяные компании пока так и не получили проект соглашения от Минэнерго и ФАС о сдерживании мелкооптовых цен, рассказали "Ведомостям" три собеседника в нефтяных компаниях. Но все обязательства компаний были зафиксированы в протоколе совещания нефтяников и Козака: стороны договорились продлить соглашение о сдерживании цен дизтоплива и бензина на мелкооптовом рынке до июня.

Представитель Д.Козака подтвердил договоренности: "Компании выполняют взятые на себя обязательства с момента истечения срока ранее подписанных соглашений, благодаря чему ситуация на розничном рынке нефтепродуктов остается стабильной". "В текущих макроусловиях предложение Минэнерго не актуально", - отмечает еще один чиновник. Перепродажи нефтепродуктов спекулянтами в 2018 г. не было, утверждает он.

За 2018 г.экспортировала 4,2 млн т бензина, из этого 96% приходится на производителей топлива или аффилированные с ними компании, в том числе трейдинговые, говорит старший аналитик Argus Consulting Сергей Агибалов. По данным таможенных брокеров, лишь около 150 000 т бензина экспортировали компании, не производящие топливо, добавляет С.Агибалов. Всего таких структур было около 40.

Для стабилизации рынка топлива Минэнерго на совещании у Д.Медведева предлагало и другие меры: лицензирование экспорта нефтепродуктов, изменение методики расчета компенсации нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. А введение заградительной пошлины на нефтепродукты, которое уже обсуждалось, имеет много рисков, пишет Минэнерго: снижает эффективность НПЗ, может привести к сокращению нефтепереработки, вызвать дефицит топлива. И в целом введение этой пошлины "возможно только после 2024 г.", отмечает министерство.

"В финальной версии протокола такого предложения (не возвращать НДС), скорее всего, не будет, так как меры стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов еще обсуждаются", - говорит собеседник "Ведомостей" в правительстве.