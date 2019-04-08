Доходность по добровольным пенсионным программам снизилась до 4,9%

8 апреля. FINMARKET.RU -, полученная гражданами по добровольным пенсионным программам, в 2018 году снизилась до 4,9%, приблизившись к темпам инфляции, пишет "Коммерсант", который подвел итоги деятельности за 2018 год крупнейших российских пенсионных фондов, занимающихся негосударственным пенсионным обеспечением (НПО). Разнесенная по счетам средневзвешенная доходность(на которые приходится 82% средств по добровольным программам граждан) снизилась до 4,9% годовых, немногим превысив темпы инфляции (4,3%). В 2017 году эти НПФ заработали для клиентов в среднем 5,8% (при инфляции 2,5%). Впрочем, показатели фондов по добровольным программам значительно лучше, чем по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), где средневзвешенная доходность будет кратно ниже, чем рост цен в прошлом году.

Наивысшую доходность от инвестирования пенсионных резервов (более 7%) показали "Газфонд Пенсионные накопления" и "Газфонд", однако разнесли по счетам клиентов существенно разные доходы - 3,2% и 6,1% соответственно.

Другие крупнейшие фонды также не баловали клиентов результатами. В НПФ "Благосостояние" разнесли по счетам доход всего 4%. "В 2018 году фонд реализовывал консервативную стратегию инвестирования, исключающую риск потери средств в связи с неблагоприятной конъюнктурой",- пояснили там, уточнив, что в портфеле "преобладали низкорисковые инструменты с фиксированной доходностью", а более 50% портфеля составляли корпоративные облигации. Обладающий самой большой базой за счет привлечения в 2017-2018 годах розничных клиентов НПФ Сбербанка заработал для большинства из них лишь немногим выше уровня инфляции. По итогам 2017 года доход клиентов составлял 8,16%.

Впрочем, меньше всех получили клиенты "Телеком-Союза", входящего в ФГ "Будущее", да и то благодаря докапитализации фонда за счет средств, полученных от продажи активов группы. Несмотря на отрицательный результат, как и в 2017 году, фонд разнес по счетам клиентов 0,1% дохода.

ЦБ в обзоре показателей НПФ за девять месяцев 2018 года указывал, что помимо рыночной составляющей на доходность пенсионных резервов оказали влияние "переоценка и списание активов". "Еще один фактор, который мог повлиять на доходность,- это ребалансировка портфеля в преддверии стресс-тестов пенсионных резервов (начинаются с этого года)",- полагает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. Для этого, по его словам, несмотря на то что портфели пенсионных резервов более диверсифицированы и имеют больший потенциал роста по сравнению с накоплениями, фонды перекладывались в облигации федерального займа (ОФЗ), а в 2018 году "динамика этого актива была не самой впечатляющей". По мнению эксперта, увеличение вложений пенсионных резервов в ОФЗ продолжится и в этом году, что сблизит доходности фондов по ОПС и НПО.