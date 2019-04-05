В марте инфляция в России замедлилась до 0,3%

В марте цены в РФ выросли на 0,3% после инфляции в 0,4% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась меньше прогнозов большинства аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 0,4%

5 апреля. FINMARKET.RU - В марте 2019 года в России рост потребительских цен составил 0,3% после инфляции 0,4% в феврале и 1% - в январе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 1,8%

В марте 2018 годасоставила также 0,3%, в 1-м квартале - 0,8%

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,5%, непродовольственные товары - на 0,3%. Цены на услуги выросли на 0,1%.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 5,3% после 5,2% в феврале.

В марте в 7 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с прошлым месяцем составил 0,6% и более, самый заметный - в Республике Дагестан (1,7%) и Чукотском автономном округе (1,0%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,8% и 1,6% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,3% (с начала года - на 1,9%).

Инфляция оказалась чуть меньше прогнозов аналитиков, ожидавших рост потребительских цен на 0,4%. Годовая инфляция совпала с прогнозами экспертов.

Прогноз по инфляции на 2019 год после достаточно оптимистичного (по сравнению с ожиданиями) 1-го квартала продолжил незначительно снижаться - до 4,6% с 4,7% по опросу месяц назад и 4,8% по опросу два месяца назад, что выше официального прогноза правительства (4,3%), но ниже даже новых ожиданий ЦБ (4,7-5,2% вместо 5-5,5%).

Минэкономразвития сохранило прогноз инфляции в РФ в 2019 году на уровне 4,3%. Министерство ожидает, что инфляция, которая по итогам февраля выросла в годовом выражении до 5,1%, уже в январе 2020 г опустится ниже 4%.

В марте существенное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции. Так, капуста стала дороже на 36,2%, лук репчатый - на 19,2%, морковь - на 8,6%, бананы - на 3,8%, свекла - на 2,9%. В то же время цены на огурцы снизились на 5,4%, апельсины - на 4,2%, помидоры - на 2,7%.

Отмечен рост цен и на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Наиболее заметно подорожали: пшено - на 7,4%, овсянка и перловка - на 2,8%, гречка - на 2,2%, манка - на 1,5%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в марте заметно выросли цены на баранину - на 7,8%. Вместе с тем куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 1,7%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за март текущего года не изменились. За январь-март тарифы на ЖКХ выросли на 2,3%.

Бензин за март подешевел на 0,1%, за квартал - подорожал на 0,4%.

В марте из наблюдаемых видов моющих и чистящих средств порошок стиральный подорожал на 0,9%. В группе табачных изделий цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок выросли на 0,8%.

Отмечен рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров.

На 0,7-1,1% подорожали следующие виды непродовольственных товаров: мужские ветровки, туфли женские с верхом из натуральной кожи, новые легковые автомобили иностранных марок, велосипеды, ювелирные изделия, электропылесосы напольные, электрические триммеры, краски масляные, эмали отечественные, спички, газеты, шкафы-вешалки для прихожей, сухие корма для домашних животных, отдельные виды парфюмерно-косметических и бумажно-беловых товаров, предметов галантереи, товаров для спорта.

Одновременно, отмечает Росстат, цены на флеш-накопители USB снизились на 1,4%, электроутюги - на 1,0%, смартфоны, зимнюю обувь для детей школьного возраста - на 0,5%.