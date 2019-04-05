Маркировка товаров: что ждет компании-импортеров

5 апреля. FINMARKET.RU -товаров легкой промышленности "влетит в копеечку" компаниям-импортерам. Каждую единицу продукции метка удорожит минимум на евро, считают участники рабочей группы по внедрению средств идентификации.

Вступившее в силу 29 марта соглашение о маркировке товаров вустанавливает, что электронная метка на импортный товар должна быть нанесена до пересечения им границы союза. Это значит, что наклеивать коды на упаковки и этикетки придется за рубежом, отмечает "Российская газета" . В связи с этим импортеры будут вынуждены создавать там рабочие места и платить зарплату сотрудникам. "Это может стоить 1-2 евро в расчете на единицу продукции. Неправильно, что эти деньги не остаются в России", - считает финансовый директор компании "Л'Этуаль" Виктор Шапкин.

По словам начальника отдела развития систем цифровой маркировки товаров Минпромторга Олега Тухватуллина, изменить ситуацию можно только на уровне ЕАЭС, но процесс согласований может затянуться. Между тем с 1 июля начнется обязательная маркировка обуви, с 1 декабря - одежды и текстиля.

По задумке специалистов Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который занимается внедрением маркировки в России, импортер будет заказывать у ЦРПТ цифровые коды на продукцию и передавать их своему зарубежному контрагенту, чтобы тот нанес их на товар. Только после этого продукция сможет поступить на внутренний рынок. Схема не идеальна, но других вариантов пока нет.

Еще одна сложность с введением маркировки связана с нанесением меток на остатки продукции на складах. И для производителей, и для ЦРПТ очевидно, что маркировать остатки нужно, иначе под видом продукции, выпущенной до внедрения маркировки, на рынок хлынет контрафакт. Но для каждой подотрасли придется разрабатывать свой план действий из-за разницы в производственных процессах.

Предполагается, что компании будут запрашивать у ЦРПТ цифровые метки на оставшийся на складах товар, но их количество и сроки обращения жестко ограничат, чтобы "серые" поставщики не успели запастись цифровыми метками впрок.

Как отметила руководитель проекта "Легкая промышленность" ЦРПТ Вера Волкова, производителям дадут полгода после введения обязательной маркировки на внедрение всех информационных систем. Только после этого начнут вступать в силу запреты на оборот немаркированной продукции.