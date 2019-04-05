ЦБ усилит борьбу с теневым оборотом наличных

5 апреля. FINMARKET.RU - Центробанк попросилотчитаться обо всех точках обслуживания, расположенных на территории или вблизи крупных региональных вещевых и продовольственных рынков, – такое письмо банкам направил департамент финансового мониторинга и валютного контроля сообщают "Ведомости", ознакомившись с документом. Его получение подтвердили топ-менеджеры двух региональных банков. Сообщить о своих точках на рынках банки должны были до 4 апреля. Также ЦБ попросил "информировать незамедлительно" об изменениях в точках присутствия.

Что регулятор намерен делать с полученной информацией, он не пишет, его представитель комментировать газете письмо не стал.

ЦБ всерьез взялся за борьбу с незаконным обналичиванием и другими сомнительными операциями, в которых участвуют торговые предприятия, констатирует один из собеседников "Ведомостей". В марте регулятор сообщил о том, что в 2018 г. усилился переток теневой наличности из банковского сектора в небанковский: выросли транзитные операции по безналичной компенсации наличной выручки, продаваемой третьим лицам торговыми компаниями и дистрибуторами. В тот же день руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин докладывал президенту Владимиру Путину о "большой проблеме": теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие, в частности в торговый.

ЦБ попросил отчитаться о точках на рынках и рядом с ними, для того чтобы бороться с незаконными операциями по обналичиванию, которые компании проводят в том числе в таких отделениях, говорит первый банкир. Там проходят валютообменные операции и не все они полностью отражаются в балансе, знает он. На рынках большое скопление желающих поменять валюту на крупные суммы без подтверждения доходов, подтверждает второй собеседник "Ведомостей".