Реформу госзаказа предложило Минэкономразвития

5 апреля. FINMARKET.RU - В марте предложения, как реформировать систему госзакупок, в Минфин направило и Минэкономразвития, когда-то курировавшее госзаказ, пишут "Ведомости", ознакомившиеся c копией письма. Предложения еще предстоит обсудить с ведомствами и деловыми ассоциациями, говорит представитель министерства. Предложения поступили и рассматриваются, отмечает представитель Минфина. Часть предложений уже вошла в общий законопроект ведомств, часть еще нужно обсудить, говорит замруководителя Федеральной антимонопольной службы Михаил Евраев.

Минэкономразвития предлагает ускорить процесс закупок, а саму систему сделать более ориентированной на импортозамещение. Если ведомство закупает товар или услугу у единственного поставщика, сейчас оно не подпадает под требования импортозамещения, которые для конкурентных видов закупок действуют, пишет министерство и предлагает проработать механизм поставок товаров по контрактам с единственным поставщиком. А также дать правительству право устанавливать размер авансов по контрактам, подпадающим под импортозамещение.

За 1-3 квартал 2018 г. на госзакупки у единственного поставщика пришлось больше половины всех контрактов, отчитывался Минфин.

Сейчас, пишут "Ведомости", в госзаказе уже есть прямые запреты на покупки иностранных товаров, а также приоритеты для российских производителей. Так, при закупке медицинских изделий действует правило "третий лишний": если в закупке есть хотя бы два предложения с товарами российского производства, иностранные аналоги автоматически отклоняются. При закупке товаров легкой и пищевой промышленности отечественным товарам дается ценовая преференция в 15% по сравнению с указанной в заявке, а в случае победы договор заключается по цене заявки. Покупать иностранное программное обеспечение и мебель при наличии российских аналогов и вовсе нельзя. Минпромторг предлагает распространить такой запрет также на закупку компьютеров, бытовой техники, телекоммуникационного оборудования. Найти российские аналоги таких товаров госзаказчики смогут в реестре российской радиоэлектроники, который создает Минпромторг.