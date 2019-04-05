Участие в госзакупках обеспечат МФО и банки

5 апреля. FINMARKET.RU -и МФО разработали схему безопасного предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) займов для участия в торгах в рамках госзакупок. Микрофинансовые организации (МФО) открывают в банке счет, на котором размещают денежные средства, одновременно спецсчет открывают и участники закупок, которых кредитует МФО. В момент, когда компании нужно поучаствовать в торгах, МФО переводит денежные средства на этот счет, а банк их замораживает как гарантию участия в тендере. После окончания торгов, если компания не стала победителем, банк размораживает средства и автоматически переводит их на счет МФО. Таким образом, МФО ограждают себя от риска нецелевого использования выданных займов, пишет "Коммерсант".

Новые правила, предполагающие, что всепроисходят на электронных торговых площадках и их участники должны иметь в банках спецсчета, с которых будут списываться средства для обеспечения, вступили в силу с 1 октября 2018 года (44-ФЗ). Открыть такие спецсчета можно в 18 уполномоченных банках, однако схема автоматического возврата средств на счет МФО реализована не у всех.

По словам гендиректора МКК "Симплфинанс" Алексея Басенко, кредитование без схемы гарантированного возврата означает, что МФО будет перечислять деньги на счет клиента без какого либо обеспечения. "Субъект МСП может использовать деньги как угодно, что существенно увеличивает риск их невозврата,- поясняет он.- Целью же такого займа является именно участие в закупке. Если клиент использует его на другие цели, это однозначный кредитный риск, потому что кредитный анализ клиента при выдаче тендерных займов существенно отличается от анализа, который проводится при выдаче беззалоговых займов на другие цели". На рынке сейчас около десяти крупнейших МФО, которые занимаются выдачей займов под госконтракты, говорит гендиректор МФК "Мани Фанни" Александр Шустов. По его словам, для МФО эти займы выгодны, потому что есть закон, регулирующий госзакупки, который защищает интересы всех сторон.

Заинтересованы в таком сотрудничестве и банки. Эксперты отмечают, что есть квота госконтрактов, выделенная на малый бизнес, и зачастую она не выбирается. "Во многом это происходит из-за отсутствия финансовых ресурсов, МФО оперативнее банков принимают решения и меньше документов требуют для оценки потенциального заемщика",- отмечает председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев.