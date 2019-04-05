К 2024 году малоимущих в РФ станет вдвое меньше

5 апреля. FINMARKET.RU - Доля граждан, живущих за чертой бедности, может сократиться до 10,5% с нынешних 13,2%, следует из плана-графика мероприятий стратегического планирования Минтруда, с которым ознакомились "Известия" . Речь идет о снижении числа малоимущих с 19,3 млн до 15,3 млн человек (то есть на 20%) за год.

В следующем году в разряд бедных, согласно документу, попадет не больше 10% россиян. До 2024-го этот показатель будет ежегодно снижаться до 9,5%, 8,5%, 7,7% и 6,6% соответственно, следует из планов министерства.

В ведомстве не ответили на вопрос "Известий", какова была методика расчета. Но сообщили, что число бедных снизится благодаря индексации выплат, ежегодному увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимальных зарплат в соответствии с ростом прожиточного минимума и заключению социальных контрактов - их, планируют чиновники, к 2024 году подпишут до 35% малоимущих.

Социальный контракт подразумевает, что гражданин или семья получают деньги при условии устройства на работу, переобучения на другую профессию или открытия собственного дела. Практика показывает, что через год после заключения договора из-за черты бедности выходит половина семей.

В 2017 году единовременная выплата по соцконтракту в среднем составляла 36,8 тыс. рублей. Если их планируется заключить с 35% бедняков (это 6,7 млн человек от нынешнего числа малоимущих - 19,3 млн), только на это потребуется более 250 млрд рублей. Официальных цифр, какими будут расходы государства по этой статье, пока нет. Известно лишь, что каждый регион определяет сумму самостоятельно.

Акцент в работе по снижению бедности чиновники хотят сделать на помощи семьям с детьми, которые составляют основную часть бедных, уточнили в ведомстве. Сейчас они получают выплаты на детей по нацпроекту "Демография", напомнили в пресс-службе Минтруда. Речь о пособиях на первого и последующих детей семьям, где доход меньше полутора прожиточных минимумов на человека (со следующего года - двух). Ежемесячную выплату в среднем в 10,5 тыс. рублей семье выделяют на ребенка до полутора лет.

У экспертов же расчеты Минтруда вызывают вопросы. Снизить число бедных на 4 млн человек за год, скорее всего, удастся лишь на бумаге, а в реальной жизни значительных изменений не произойдет, считает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.