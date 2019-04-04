Коммунальные сети пустят на земли садоводства

4 апреля. FINMARKET.RU - Жителям коттеджных поселков, садовых товариществ и дачникам вбудет легче добиваться благоустройства у местных администраций. Правительство поддержало поправки к закону, дающие местным и региональным властям возможность финансирования и строительства коммунальных сетей для нужд граждан на землях садоводства, пишет "Коммерсант"

Ст. 26 закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд", вступившего в силу с 1 января 2019 года, ограничивает возможность поддержки органами власти и местного самоуправления инфраструктурных проектов, связанных со снабжением теплом, электричеством, водой, газом, водоотведением и снабжением топливом. Снять это ограничение в ноябре 2018 года предложил сенатор Андрей Кутепов, позже к нему присоединился ряд депутатов. Поправки дают органам власти и местного самоуправления право финансировать строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества.

Как рассказали "Ъ" в аппарате правительства, Белый дом поддерживает этот законопроект при условии его доработки к первому чтению в Госдуме, так как "создание объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в границах территории садоводства или огородничества является жизненно важным для граждан". В Белом доме отмечают, что ряд норм потребует поправок к закону о местном самоуправлении, кроме того, следует определить механизм финансирования строительства указанных объектов и форму собственности на данные объекты (пока проект сенатора эти вопросы не регламентирует), а также предусмотреть возможность финансирования строительства за госсчет объектов, право собственности на которые принадлежит юрлицам.

Ранее развития муниципальной коммунальной инфраструктуры на землях для садоводства и огородничества практически не происходило - из-за неурегулированности вопроса о полномочиях муниципалитетов: фактически они были законодательно лишены возможности подключать дома на таких участках к своим сетям или наращивать их мощности для этого.

Региональные и муниципальные власти подтверждают дефицит полномочий для развития инфраструктуры поселков на территориях садоводства и огородничества - как сообщили "Ъ" в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области, в настоящее время в их полномочия не входит обеспечение таких земель объектами коммунальной инфраструктуры. Там же, где такие работы все же ведутся, на них не хватает средств, заявил газете замдиректора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексей Метельков: "С электричеством решаем потихоньку, с остальным есть проблема. Мало сетей и мало денег на их строительство".

О своей поддержке поправок, которые могут дать местным властям возможность участия в инфраструктурных коммунальных проектах для садоводства и огородничества, уже заявили парламент Кабардино-Балкарской Республики, народное собрание Карачаево-Черкесской Республики и Алтайское краевое заксобрание - однако дата рассмотрения их Госдумой пока не назначена.