Сферу вложения денег за рождение ребенка расширят

4 апреля. FINMARKET.RU - Министерство просвещения РФ поддержало идею бизнес-омбудсмена Бориса Титова об использовании средств материнского капитала на оплату частных детсадов, созданных индивидуальными предпринимателями. Ведомство готово обсуждать такую возможность, после того как будет налажен контроль за целевым использованием средств, пишет “Коммерсант”, ссылаясь на источник в Минпросвещения.

"Министерство просвещения концептуально поддерживает идею об установлении возможности направления средств материнского (семейного) капитала на оплату услуг по присмотру и уходу за ребенком, оказываемых индивидуальными предпринимателями, и готово к диалогу о расширении данной возможности в случае, если предлагаемые механизмы обеспечат контроль за целевым использованием средств материнского капитала",— сообщили “Ъ” в пресс-службе образовательного ведомства. Там отметили, что в официальных аккаунтах Минпросвещения разъяснило, в том числе в социальных сетях, как использовать средства маткапитала на получение ребенком образования. "Более 640 тыс. россиян уже направили материнский капитал на реализацию именно этого направления",— добавили в ведомстве.

С инициативой расширить сферу использования средств маткапитала выступил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он направил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой в конце марта письмо, в котором указал, что сегодня средства маткапитала можно использовать только для оплаты услуг дошкольного образования, которые оказываются юридическими лицами, но не индивидуальными предпринимателями. Он сослался на ФЗ №256 "О дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей" и постановление правительства №926 "Об утверждении Правил направления средств маткапитала на получение образования ребенком".

Однако, говорит омбудсмен, индивидуальные предприниматели, привлекающие на работу педагогов, обязаны получать соответствующую лицензию, то есть к ним предъявляются те же требования, что и к организациям. Тем не менее, по его данным, компетентные органы отказывают в перечислении средств маткапитала детсадам, организованным индивидуальными предпринимателями, что свидетельствует о дискриминации.

Член правления московского отделения Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Оксана Лунгу пояснила “Ъ”, что москвичи сталкиваются с нехваткой детских садов в районах новостроек. Она указывает, что стоимость частных садов в Москве в среднем составляет 30–50 тыс. руб. в месяц. "Получается, что маткапитала в 453 тыс. руб. хватит примерно на год",— говорит госпожа Лунгу. Она добавила, что родители больше хотели бы получить возможность тратить средства маткапитала также на покупку автомобиля, чтобы возить детей в детские сады, школы и кружки, расположенные вдали от дома.