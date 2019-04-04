Промышленники РФ предпочитают импортное

4 апреля. FINMARKET.RU - Интенсивность процесса импортозамещения в промышленности заметно снизилась, пишет "Коммерсант", ссылаясь на результаты очередного исследования ситуации с импортозамещением в российской промышленности, проведенного ИЭП имени Егора Гайдара. Если во втором квартале 2015 года о сокращении физической доли или о полном отказе от закупок импортных машин и оборудования сообщили 30% предприятий, то в третьем квартале 2018 года — всего 8%. От импортного сырья и материалов российскаяв сравниваемые периоды отказывалась также менее интенсивно (в силу малого потенциала импортозамещения в этой сфере): 20% в 2018 году против 7% в 2015-м.

Основной причиной отказа от замещения импорта остается отсутствие российских аналогов любого качества — на это указали 60% респондентов. "Наш четырехлетний мониторинг не выявил значимых положительных результатов в части создания на территориипроизводства нового (то есть не производимого ранее) оборудования и сырья",— отмечают авторы исследования.

Второе место среди факторов, препятствующих импортозамещению в промышленности, устойчиво занимает "низкое качество российских аналогов закупавшегося обычно импорта" (на это указали 36% респондентов). Третье место в списке причин (18% опрошенных компаний) — это "недостаточная поддержка импортозамещения властями". Иными словами, компании не считают политику замещения ввозимых товаров провальной, но пока не видят ее ощутимых результатов, пишет "Ъ".

"Особенностью планов импортозамещения всегда являлась их безусловная скромность: масштабы планируемого компаниями импортозамещения всегда и по всем категориям закупок уступали масштабам планируемого ими же импортосохранения — промышленность предпочитала сохранять прежнюю долю импорта в новом оборудовании и используемом сырье",— отмечают эксперты ИЭП.