Налоговые инспекции будут по-новому искать схемы ухода от налогов

4 апреля. FINMARKET.RU - Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками - инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, будут администрировать вдвое больше компаний, пишут "Ведомости" . Цель реформы, которая длилась с конца 2017 года, - найти риски, характерные для отраслей и компаний со схожими бизнес-моделями, говорит представитель

До сих пор такие инспекции существовали только на федеральном уровне и контролировали 2000 налогоплательщиков с доходами от 20 млрд руб. в 8-ми отраслях: международные и транснациональные компании, нефтегазовый сектор, агропромышленный комплекс и розничные сети, производство и строительство, добыча и переработка сырья, энергетика и коммуникации, цифровая экономика, финансовый рынок. Теперь их зона контроля сужается - сумма дохода увеличена до 35 млрд руб. Но им подчиняются 12 новых межрайонных инспекций в разных городах (Кемерово, Екатеринбург, Новосибирск и др.). Они следят за теми же отраслями, но оказавшийся под их надзором бизнес поменьше - около 2000 компаний с доходом от 10 млрд руб. За последние годы увеличилась цифровизация экономики, изменился контроль за международными компаниями, структура экономики, начался обмен налоговой информацией, объясняет представитель ФНС.

Большинство опрошенных "Ведомостями" налоговых юристов и консультантов считают, что такие инспекции лучше понимают бизнес и будут более жестко взыскивать. "Если какие-то компании до сих пор полагают, что их схемы не будут раскрыты, - это наивность", - предупреждает партнер PwC Раиса Алексахина. Но станет меньше неопределенности и необоснованных претензий, надеется партнер EY Алексей Нестеренко.

Как говорит замруководителя ФНС Сергей Аракелов,позволила создать центры компетенции для выработки единых правовых позиций и правоприменительной практики исходя из отраслевых принципов. ПО его мнению, это приведет к снижению административной нагрузки на компании и повышению их налоговой прозрачности.

Член -экспертного совета Торгово-промышленной палаты Максим Хвалибов назвал очевидным тот факт, что реформа усилит контроль за крупнейшими налогоплательщиками. "У любой, даже самой добросовестной компании можно найти нарушения: можно воспринимать как схему любую законную сделку, уменьшающую налоги. Есть риски, что выводы по отдельной операции отдельной компании могут распространяться на всю отрасль", - сказал он. Инспекции, обнаруживая системные риски в отрасли, могут прийти с проверками к разным ее участникам, подтверждает представитель ФНС. Такой же подход в будущем нужно распространить и на все остальные компании, добавляет он.

У реформы могут быть и политические последствия. Крупные компании уже не будут контролироваться налоговиками из региона, где они работают, указывает партнер ФБК Галина Акчурина. Сейчас крупные налогоплательщики из небольших городов тесно связаны с контролирующими органами, поскольку от их платежей зависит местный бюджет. "Их переезд снижает риски того, что налоговые споры будут решаться по-домашнему", - объясняет она. Но есть и минус: местные инспекции лучше знают жизнь предприятия, рассуждает Г.Акчурина. Централизация - одна из задач реформы, подтверждает федеральный чиновник.