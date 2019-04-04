Чем пополнят потребительскую корзину

4 апреля. FINMARKET.RU - В новую потребительскую корзину, состав которой может быть утвержден уже в 2021 году, хотят добавить витаминный и минеральный комплекс. С таким предложением выступил ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи. Это может восполнить нехватку витаминов, но обойдется россиянам в дополнительные 604,8 руб. А прожиточный минимум, который рассчитывается на основе потребительской корзины, увеличится почти на 2%.

О том, что ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи предлагает добавить в потребительскую корзину для взрослых витаминный и минеральный комплекс, "Известиям" рассказал руководитель научного направления "Оптимальное питание" исследовательского центра Александр Батурин.

Как уточнил А.Батурин, вопрос особенно актуален в связи с предполагаемым снижением в потребкорзине количества хлебных продуктов - источника витамина В1. Увеличение объемов овощей, фруктов, мясных и молочных продуктов не сможет в полной мере компенсировать образующийся дисбаланс, считает он.

Вопрос внесения минерального и витаминного комплекса в состав потребительской корзины уже обсуждается на рабочей группе в Минтруде, сказал эксперт.

Сейчас потребительскаявключает в себяпитания (50% стоимости), а также непродовольственные товары и услуги (50%). В нее входит 34 вида пищевых продуктов, которые объединены в 11 групп. Речь идет о хлебе, картофеле, овощах и бахчевых, свежих фруктах, сахаре, кондитерских изделиях и так далее.

Ранее ФИЦ предложил увеличить в составе новой потребкорзины белковую составляющую. Содержание мяса и мясопродуктов должно быть больше на 5%, рыбы - на 16%, творога и яиц - на 14%, птицы - на 11%. Кроме того, необходимо увеличить количество овощей и фруктов - на 17%. Новый объем продуктов специалисты рекомендовали с учетом основных проблем россиян - диабета, избыточного веса и ожирения. Из-за этого стоимость потребкорзины, как подсчитывали эксперты, может вырасти на 30%, сейчас корзина составляет 10444 руб.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" сказали, что до 31 декабря 2020 года включительно действует нынешняя методология расчета потребкорзины. Для разработки нового механизма ее определения сформирована рабочая группа. На заседаниях уже обсуждаются различные предложения, отметили в министерстве.

Как сказала "Известиям" заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Гришина, если исходить из принципа здорового питания и повышения качества жизни населения, витамины, скорее всего, действительно стоит включить в состав потребительской корзины.

Эксперт подтвердила, что на рабочую группу Минтруда уже выносилось это предложение, специалисты его обсуждали. Но будут ли витамины в итоге включены в окончательный документ, пока не ясно, подчеркнула она.