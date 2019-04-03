Системе лесоуправления нужны изменения - глава Рослесхоза

3 апреля. FINMARKET.RU - Рослесхоз намерен вернуть лесоустройство на федеральный уровень, изменить подход к ценообразованию и начать зарабатывать. Об этом глава ведомства Иван Валентик сообщил в интервью "Коммерсанту" . Он рассказал том, что Рослесхоз планирует включить в новый Лесной кодекс. Представить к маю предложения по его новой редакции ранее поручил ряду министерств премьер Дмитрий Медведев.

Как сказал И.Валентик, чтобы понять, нужно менять Лесной кодекс или нет, необходимо понимать, сложилась ли в системе общественных отношений в сфере лесной отрасли такая ситуация, при которой нужно поменять базовые правила игры. По словам главы Рослесхоза в основе всего лежит система перераспределения полномочий между федеральным центром и регионами. Он отметил, что при принятии Лесного кодекса 2007 года разрушили централизованную систему управления лесами в Российской Федерации: все имущество передали в регионы, включая имущество лесхозов и лесничеств, технику, оборудование, воздушные суда, которых было примерно 120 единиц.

И.Валентик сообщил, что в 2006 году у Рослесхоза была практически полная информация о лесном фонде, а сейчас есть только 15% данных о его количественных и качественных характеристиках. Остается еще достаточно сложной ситуация с незаконными рубками в лесах.

Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов где-то выполняются, а где-то нет, что говорит о дефектности в целом системы лесоуправления. "Она не может быть устойчивой при наличии таких факторов", - заметил И.Валентик.

Он заявил, что является сторонником централизованной системы управления лесами. По его словам, жизнеспособная модель лесоуправления - федеральная, которая предполагает централизацию полномочий, создание федеральной лесной службы на базе Рослесхоза и, возможно, с созданием госкорпорации. "Она бы могла вобрать в себя вопросы, связанные с выполнением лесохозяйственных мероприятий на территории, которая сегодня не передана бизнесу, а это около 80%", - сказал И.Валентик, добавив, что сегодня государство вынуждено нести расходы на содержание этой территории. "Создание госкорпорации может позволить на этом зарабатывать", - считает глава Рослесхоза.

При этом И.Валентик заметил, что возможна альтернатива: можно то же самое, не изымая полномочия у регионов, сделать на их уровне, просто наделив их возможностью вести лесохозяйственную деятельность через госучреждения, и такой законопроект уже разработан. Как считает глава Рослесхоза, это вернет в систему лесоуправления нормальные экономические механизмы.

И.Валентик также сообщил, что его ведомство активно призывает к изменениям подходов к ценообразованию в отрасли. Как считает глава Рослесхоза, если у тебя нет собственного лесоперерабатывающего производства, то у тебя не может быть и договора аренды лесного участка. "То есть ты можешь заготавливать древесину на основании договора аренды только в том случае, если у тебя есть собственные перерабатывающие мощности", - заявил он.