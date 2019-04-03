Россия больше всех в Европе тратит на тюрьмы, но меньше – на заключенных

3 апреля. FINMARKET.RU -сохраняет лидирующие позиции в Европе по доле тюремного населения, говорится в докладе экспертов Лозаннского университета, подготовленном для Совета Европы, пишут "Ведомости". По данным на 2017 г. - январь 2018 г., в России насчитывалось более 418 заключенных на 100 000 жителей - в полтора с лишним раза больше, чем у ближайших соседей по этому списку (в Грузии - 252 заключенных на 100 000 жителей, в Азербайджане - 235), и вчетверо больше, чем в среднем в Европе (102,5 заключенного на 100 000 жителей).

Общая численность российских заключенных в 2018 г. составила 602 176 человек - больше, чем где бы то ни было в Европе, - и примерно соответствует населению такой страны, как Черногория. Следом идут Великобритания (84 373), Польша (73 822) и Франция (69 596 заключенных). В то же время Россия вошла в число стран, где в последние 10 лет наблюдалось наиболее значительное снижение численности заключенных - на 32,4%.

Меньше всего людей сидит в самых маленьких странах континента: в Сан-Марино 18 заключенных на 100 000 жителей, в Лихтенштейне - 31,5, в Исландии - 47.

Как посчитали авторы доклада, в среднем на одного заключенного в день в Европе тратят 66,5 евро. Дороже всего заключенные обходятся Швеции (380 евро в день), Лихтенштейну (352 евро) и Сан-Марино (346 евро). Россия на заключенных тратит меньше всех - 2,5 евро в день, обгоняя по экономности другие постсоветские страны - Азербайджан (6 евро), Молдавию (9,4 евро), Армению (11,4 евро) и Грузию (11,7 евро). При этом российские тюремные власти распоряжаются самым большим в Европе бюджетом - 3,9 млрд евро. На 2-м месте Германия, которая тратит на пенитенциарную систему 3,1 млрд евро, на третьем - Италия и Франция (по 2,7 млрд евро).

Если исходить из заявленной стоимости содержания российского заключенного (цифра основана на данных российских властей, но не все несоответствия в них были разъяснены, оговариваются авторы доклада), нетрудно подсчитать, что на заключенных расходуется примерно 1/7 тюремного бюджета.

Получить оперативные комментарии ФСИН "Ведомостям" не удалось.

Сравнивать Россию с Европой в плане тюремного населения не очень корректно, считает ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков: "Там другая система юстиции, я бы сравнивал скорее с США, где более активно применяется лишение свободы и тюремное население вполне сопоставимо с нашим". Тем не менее наблюдается постоянное сокращение числа заключенных, и это очень хорошая тенденция, констатирует эксперт. При этом ФСИН остается государством в государстве, во многом унаследовавшим социалистическую установку на исправление трудом - отсюда и название "исправительно-трудовые учреждения", отмечает В.Волков.