Финансово благополучных регионов стало больше

3 апреля. FINMARKET.RU - В России практически удвоилось (с 28 до 50) количество регионов, которые можно отнести к категории финансово устойчивых. Об этом говорят результаты исследования, которое для "Известий" подготовило агентство "Эксперт РА".

На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев обратил внимание нас самой неблагоприятной социально-экономической ситуацией и поручил профильным ведомствам до 15 апреля разработать дополнительный комплекс мер по развитию отстающих. В числе проблемных глава правительства назвал Калмыкию, Мордовию, Марий Эл и Республику Алтай, а также Саратовскую, Курганскую и Пензенскую области и Республику Тыву.

За исключением Саратовской области, все упомянутые территориальные объединения являются или высокодотационными, или недостаточно финансово самостоятельными, следует из впервые проведенного исследования устойчивости субъектов РФ. Аналитики "Эксперт РА" посчитали долю ННД (налоговые и неналоговые доходы) в доходах консолидированных бюджетов регионов, чтобы выяснить, в какой степени субъекты РФ могут обеспечить себя сами без поддержки из центра. Этот показатель чрезвычайно важен для поддержания социально-экономической стабильности, в том числе за счет увеличения выплат жителям и выравнивания дисбаланса в доходах, считают эксперты.

"Если доля ННД в структуре доходов консолидированного бюджета региона свыше 70%, его можно относить к категории устойчивых по собственной доходной базе. По итогам 2018 года таких субъектов стало 50, а в 2017-м их было 28", - пояснила "Известиям" старший директор по корпоративным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Гульназ Галиева. По ее словам, к высокодотационным и неустойчивым с финансовой точки зрения относятся регионы, доля ННД у которых составляет менее 50%. "Середнячки" с показателем 50-70% считаются недостаточно устойчивыми, поскольку значительная часть их доходной базы формируется за счет средств федерального центра.

Почти все регионы из "списка премьера" к устойчивым не относятся, показало исследование "Эксперт РА". Тыва с показателем 23,3% и Алтай с 30,6% входят в категорию высокодотационных, Курганская область (53,7%), Калмыкия (54,5%), Марий Эл (64,1%), Пензенская область (66,9%) и Мордовия (69,8%) - имеют невысокий уровень собственных доходов.

Недостаточно зарабатывают по итогам прошлого года 35 российских регионов. Причем 13 из них являются высокодотационными с долей ННД от 20,1% до 47,7%.

В целом ситуация с поступлением собственных доходов регионов в прошлом году оказалась весьма благоприятной, отметили аналитики "Эксперт РА". Позитивную динамику продемонстрировали даже большинство представителей "отстающей" группы. При этом лидерами по приросту доли собственных доходов среди всех регионов стали Дагестан и Ингушетия (32,6% и 20,5% соответственно).

В двух других группах остальные субъекты - кроме Сахалинской области и Ямало-Ненецкого округа, где было зафиксировано незначительное снижение (с 89,5% до 85,5% и с 92% до 91,7% соответственно) - также существенно улучшили свои показатели. Причем значительная часть из них совершила настоящий прорыв - доля собственных доходов увеличилась на 10% и более. В итоге 11 субъектов (Москва, Тюменская область, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский округ, Ленинградская область, Московская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская область, Коми и Самарская область) имеют долю ННД в доходах консолидированного бюджета выше 90%.

"Прошедший год был достаточно благополучным для сырьевых компаний. Именно они обеспечили основной вклад в прирост налога на прибыль. Этому способствовали высокие цены на нефть, газ и уголь. Позитивное влияние оказала также динамика валютного курса рубля", - считает Гульназ Галиева.

Политолог, гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов полагает, что почти двукратный рост количества регионов с устойчивыми собственными доходами может быть обусловлен повышением эффективности налогового администрирования и более жесткой политикой в отношении обязательств региональных бюджетов. В Минфине улучшение показателей объясняют в том числе и снижением долговой нагрузки субъектов РФ.